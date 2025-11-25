José Luis Rodríguez ‘El Puma’ vivió un incomodó momento durante un vuelo de Ecuador a Estados Unidos.

Y es que un piloto de American Airlines corrió a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tras discutir por un maletín.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el cantante y actor venezolano cuyo nombre se ha vuelto tendencia en redes sociales.

¿Quién es José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, es un cantante, producto musical y actor cuya fama en latinoamérica creció en el siglo XX.

En Instagram se identifica como elpumaoficial, plataforma donde muestra parte de su vida así como sus proyectos laborales.

José Luis Rodríguez 'El Puma' (@elpumaoficial / Instagram)

¿Qué edad tiene José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez nació en Caracas el 14 de enero de 1943 por lo que actualmente tiene 82 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez estuvo casado con la cantante Lila Morillo, de 85 años de edad. El matrimonio duró 20 años y tres días. Contrajeron nupcias en 1966 y se divorciaron en 1986.

El segundo matrimonio del cantante fue con Carolina Pérez, de edad desconocida. La pareja unió su vida en 1996.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez pertenece al signo zodiacal de capricornio.

¿Cuántos hijos tiene José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez es padre de cuatro.

Con Lila Morillo, José Luir Rodríguez tuvo dos hijas:

Lilibeth

Liliana

Con Carolina Pérez tiene una hija en común llamada Génesis.

Es padre de Juan José Rodríguez, apodado ‘El Puma Junior’, quien murió en 2023 y a quien no reconoció.

José Luis Rodríguez (@elpumaoficial / Instagram)

¿Qué estudió José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez es egresado de la Escuela Técnica Industrial de Caracas, donde obtuvo un título como técnico electricista.

¿En qué ha trabajado José Luis Rodríguez?

José Luis Rodríguez ha publicado más de 60 álbumes a lo largo de su trayectoria artística. Se inició en la industria musical con “Los Zeppy”, agrupación con la que lanzó tres discos.

Tras la separación del grupo, en 1962, José Luis Rodríguez ofrecía serenatas y daba shows en solitario.

Ese año conoció al compositor Chelique Sarabia, quien lo motivó a lanzarse como cantante; sin embargo, fue hasta 1966 que lanzó su primer álbum en solitario.

Grabó tangos en ritmo de boleros y canciones en pop, incluso baladas por lo que pronto comenzaron a aceptar su música; llegó la fama.

Entre sus éxitos más grandes destaca:

Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada

Tengo derecho a ser feliz

Se busca

De punta a punta

Espérate

Pavo real

Voy a perder la cabeza por tu amor

Yo quiero ser tu amor

Si a veces hablo de ti

Amante eterna, amante mía

Además del canto, ingresó al mundo de la actuación en 1974, año en que protagonizó la telenovela venezolana “Una muchacha llamada Milagros“, donde interpretó a un personaje apodado ‘El puma’, sobrenombre que adoptó.

Por su buen desempeñó, complementó su carrera musical con la actuación, participó en las telenovelas:

La señorita Elena

Isabelita

Angélica

Carolina

Tormento

La hija de Juana Crespo

Residencia de señoritas

Cristina Bazán

Sangre Azul

Estefanía

Piloto baja de avión a José Luis Rodríguez

José Luis Rodríguez, alías ‘El Puma’, está en la mira tras viralizarse un video que muestra al cantante siendo corrido por un piloto de American Airlines.

La grabación muestra el momento en que un piloto de la aerolínea estadounidense le pide al cantante bajarse del vuelo, pero éste lo ignora y continúa hablando por teléfono.

“No me siento bien, de parte de la tripulación no me dejan estar aquí”, se escucha decir a José Luis Rodríguez, cuando de pronto el piloto interviene.

“Desembarque de mi avión”, cita el capitán ya molesto, por lo que al verse ignorado, sube el tono y continúa: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy... con nuestros tripulantes”.

Testigos aseguran que el cantante se bajó del avión.

Por su parte, Beatriz Parga, exmanager de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, reveló a Noticias Telemundo que bajaron al cantante por un maletín que contenía la medicina de su trasplante pulmonar.

Resulta que al pasajero que se encontraba junto al famoso le molestó el maletín, lo que inició una discusión.