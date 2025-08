León Larregui -de 51 años de edad- volvió a ser tendencia por sus polémicos tuits contra Air France; según acusó, la aerolínea lo vetó.

Durante la noche del jueves 31 de julio, León Larregui posteó varios mensajes en X para quejarse del trato de Air France y su personal.

Los polémicos tuits de León Larregui ya no sorprenden a sus fans. En esta ocasión, comenzó a compartir su experiencia con Air France en X.

El cantante narró que lo bajaron de un avión por expresar su malestar a una asistente de vielo cuando se encontraba en primera clase.

La mujer se habría molestado con León Larregui y amenazado con vetarlo de Air France, según acusó el cantante.

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino en Air France, ‘Jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. Una mesera del aire me dice esto, mi amor, con tal de no ver tu horrible cara, acepto”

León Larregui