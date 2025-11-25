El nombre de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ poco a poco se vuelve tendencia debido a un video que se está viralizando en redes sociales.

Tal grabación muestra a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ discutiendo con un piloto de American Airlines, quien le exige bajarse del avión...

“Desembarque de mi avión”: José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es bajado de vuelo de American Airlines

Un video reveló la discusión que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tuvo con un piloto de American Airlines.

El material audiovisual muestra como un piloto de la aerolínea estadounidense le exige a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ bajarse del avión e incluso lo acusa de ser descortés con los tripulantes.

Al respecto, el cantante -de 82 años de edad- intenta mantener la calma a la par que habla con alguien por teléfono para informarle sobre la situación.

“No me siento bien, de parte de la tripulación no me dejan estar aquí”, dice previó a ser corrido por el piloto.

El piloto, ya molesto, cita: “Desembarque de mi avión”, al ver que el cantante lo ignora, agrega: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy... con nuestros tripulantes”.

Testigos aseguran que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se bajó del vuelo de Ecuador a Estados Unidos.

Cabe mencionar que el cantante estuvo en Ecuador como parte de su gira “Gracias Tour”, al termino regresó a Miami.

José Luis Rodríguez 'El Puma' (@elpumaoficial / Instagram)

¿Por qué bajaron a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ de un vuelo?

Beatriz Parga, exmanager de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, reveló a Noticias Telemundo que al cantante lo corrieron de un vuelo por un maletín.

El pasajero que iba al lado de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se quejó por el maletín del cantante, en el cual llevaba la medicina de su trasplante pulmonar.

Hasta el momento, el veterano actor no ha hablado al respecto y tampoco lo ha hecho American Airlines.