Personal de la Agencia de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), detuvo a Paco Amoroso y Ca7riel por grabar un “video épico” de su nueva canción en pleno vuelo.

De acuerdo con la información, Paco Amoroso y Ca7riel fueron retenidos por los agentes federales en un aeropuerto de Estados Unidos, tras no respetar las reglas de un vuelo que previamente habían abordado en Las Vegas.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron retenidos por el FBI tras grabar un “video épico” en pleno vuelo

Los cantantes argentinos Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por agentes del FBI, luego de que en diversas ocasiones no respetaran las reglas de un vuelo en Estados Unidos.

El motivo se debió a que Ca7riel y Paco Amoroso pretendían grabar diversos clips para su canción “Chapulín“, la cual realizaron en colaboración con cantante Ysy A.

Sin embargo, ambos se habrían parado a grabar por los pasillos del avión en pleno vuelo, pese a que una azafata les llamó la atención en repetidas ocasiones para que regresaran a sus asientos.

Incluso en redes sociales se viralizó un clip tomado por un pasajero, en donde se observa a Ca7riel bailar muy cerca de una azafata, quien esquiva al rapero y le dice que no la toque.

FBI detuvo a Ca7riel y Paco Amoroso por grabar un “video épico” en pleno vuelo (Captura)

Debido a ello, Ca7riel y Paco Amoroso fueron retenidos por agentes del FBI al momento de aterrizar, señalados de alterar el orden durante un vuelo en territorio estadounidense.

En un video se observa a su representante dialogar con los agentes federales, quienes después de varios minutos los dejaron ir.

De momento se desconoce si Ca7riel y Paco Amoroso solo fueron reprendidos por los elementos del FBI o si recibirán alguna sanción por sus acciones en pleno vuelo.