El periodista José Luis Arévalo informó que tras la muerte de su papá Pepe Arévalo hay desacuerdos con sus hermanos sobre el legado musical del músico.

José Luis Arévalo de 57 años de edad, aseguró que él solo quiere mantener la imagen pulcra de su papá, pero si el “problema” crece, abandonará la orquesta Los Mulatos de Pepe Arévalo.

Legado musical de Pepe Arévalo en disputa por desacuerdo de sus hijos

José Luis Arévalo confirmó que hay disputas entre él y su hermano menor Josué Arturo Arévalo Meyer por el legado musical de su papá, Pepe Arévalo, y la imagen que se le está dando.

En un video en Instagram el periodista de N+, José Luis Arévalo señaló que tras una conferencia de prensa de su hermano decidió hablar de la disputa que tiene por el legado de su padre.

Tocando dos puntos precisos, señaló que Pepe Arévalo no tuvo dos matrimonios, pues el único fue con su madre debido a que “nunca se divorciaron”.

Y es que Josué Arturo Arévalo Meyer aseguró que su mamá fue el segundo matrimonio de Pepe Arévalo, pero el periodista lo negó con acta en mano.

En un segundo punto, señaló que su medio hermano creó una página en Facebook bajo el nombre ‘Pepe Arévalo y Alejandra Meyer’, pero en esa se muestra contenido pornográfico.

Pepe Arévalo, 'El León de la Salsa', muere a los 87 años de edad (Especial)

El periodista señaló que las propias personas comentan lo desagradable que es que se publique esto y se relacione con Pepe Arévalo.

Ante ello, explicó que aunque cree la cuenta en Facebook fue hackeado y por eso suben pornografía, se está manchando la imagen de Pepe Arévalo por el descuido de su hermano.

Por otra parte, señaló que mantener la buena imagen de su padre es una labor que él se propuso y ese fue el motivo por el que sí pidió a su hermano “bajar un video en YouTube”.

Aunque no argumentó qué fue lo que Josué Arturo Arévalo Meyer dijo en el video, apuntó a que por algo su hermano lo bajó aunque en la conferencia de prensa se quejó.

“Que diga qué fue lo que él dijo que le pedí bajar el video, no fue nada más porque sí (...) algo comentó que no me pareció correcto y tan fue así que lo bajó” José Luis Arévalo, periodista.

Por otra parte señaló que aunque él registró ante el IMPI Los Mulatos de Pepe Arévalo e incluso está en promoción de la orquesta la única que puede tomar decisión es su madre al ser la viuda y única esposa legal.

“Mis papás no se divorciaron, mi mamá es la viuda, no es el primer matrimonio, es el único. Ella tomará la decisión de qué hacer con los derechos porque a ella le corresponden. Los hijos podemos hacer uso de la Orquesta como hijos, pero la viuda es la que tiene derechos”. José Luis Arévalo, periodista.

José Luis Arévalo asume que si los “problemas sigues” abandonará Los Mulatos de Pepe Arévalo

José Luis Arévalo, el hijo de Pepe Arévalo, señaló que es un “periodista honesto, serio y muy profesional” argumentando que no le interesa estar en chismes y por ello preferiría dejar la orquesta de su padre.

El periodista asumió su profesión “no soy músico”, pero dejó claro que tampoco una persona de “problemas” por lo que si Los Mulatos de Pepe Arévalo le implican uno, prefiere dejar el proyecto por la paz.

Según José Luis Arévalo de Los Mulatos de Pepe Arévalo planea crear un Centro Cultural Artístico Pepe Arévalo para ayudar a jóvenes adictos desde la música.

El periodista señaló que incluso no está ganando nada con manejar Los Mulatos de Pepe Arévalo y que en su momento sugirió a Josué Arturo Arévalo Meyer unirse a la orquesta de su papá cuando este vivía, pero se negó.