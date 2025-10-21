Contrario a lo que nos hicieron creer, la relación laboral entre José Levy y María Becerra habría terminado en malos términos.

Y es que se acaba de dar a conocer que José Levy se quedó con los derechos de la marca “La nena de Argentina” por lo que María Becerra se meterá en problemas legales si la usa sin autorización.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el ex mánager de la cantante, de 25 años de edad.

¿Quién es José Levy?

José Levy es DJ y experto en marketing. Acompañó a María Becerra en sus primeros años de carrera. Fue su mánager hasta noviembre de 2024.

José Levy (@josemlevy / Instagram)

¿Qué edad tiene José Levy?

Se desconoce la edad de José Levy.

¿Quién es la esposa José Levy?

En Internet hay poca información personal sobre José Levy, por lo que actualmente se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es José Levy?

Se desconoce el signo zodiacal de José Levy.

¿Cuánto hijos tiene José Levy?

José Levy tiene tres hijos: dos mujeres y un hombre, todos ellos de edades desconocidas.

José Levy junto a sus hijas (@josemlevy / Instagram)

¿Qué estudió José Levy?

Se desconoce el grado de estudios de José Levy; sin embargo, la mayor parte de su vida ha estado interesado en el entretenimiento, la fotografía y el cine.

¿En qué ha trabajado José Levy?

José Levy se preparó como DJ a los 12 años. Tres años después comenzó a amenizar fiestas de sus amigos y de personas que lo contrataron por recomendación.

Debido a que comenzó a complicarse su tiempo de fines de semana, dejó las tornamesas.

Por trabajos posteriores se especializó en marketing tradicional, por lo que dio conferencias para ayudar a gente y empresas a posicionarse, esto antes de que existieran las redes sociales.

José Levy (@josemlevy / Instagram)

Debido a que buscaba youtubers para sus comerciales, dio con María Becerra, quien en sus primeros años de carrera comenzó protagonizando videos de humor.

José Levy le creó una nueva imagen a María Becerra, fue su mánager por casi siete años; no obstante, en noviembre de 2024 terminaron su relación laboral.

El motivo, según ambos, fue que la cantante necesitaba “reestructurar su equipo de trabajo”.

Por lo que su carrera quedó en manos de Natanael Real, quien ya fungía como su representante y Armando Lozano, quien trabajó dos años con ella como consultor. Ambos de edades desconocidas.

José Levy junto a María Becerra (@josemlevy / Instagram)

Al respecto, José Levy le deseó lo mejor a María Becerra:

“Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a Maria por confiar en mí durante casi siete años, desde el principio. Ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de su trayectoria profesional, y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo” José Levy. Comunicado publicado a través de Billboard

María Becerra no puede usar la marca “La nena de Argentina” porque los derechos los tiene José Levy

Pese a que José Levy y María Becerra dijeron haber terminado en buenos términos su relación laboral, la realidad sería otra.

En redes sociales circula la concesión de derechos de la marca “La nena de Argentina”, la cual representa a María Becerra.

De acuerdo con el proyecto de concesión número 3399406, la marca le pertenece a José Levy, quien puede hacer uso de ella hasta el 2033.

Lo que significa que María Becerra se meterá en problemas si usa la marca sin autorización. Hasta el momento la cantante no ha comentado nada al respecto.