María Becerra ya no podrá presentarse públicamente como “La nena de Argentina” o se meterá en problemas legales.

Ha trascendido que María Becerra perdió los derechos de la marca “La nena de Argentina” ante su ex mánager, José Levy.

De usar la marca sin autorización tendrá que pagar regalías al hombre del que se separó en noviembre de 2024, y quien hoy tiene los derechos hasta el 2033.

Esto según el proyecto de concesión número 3399406 que circula en redes sociales.

María Becerra pierde derechos de la marca "La nena de Argentina” (@porqueTTarg / Red Social X)

Entre María Becerra y José Levy, su ex mánager, no hay problemas

María Becerra y José Levy trabajaron juntos a lo largo de casi siete años; sin embargo, en noviembre del año pasado decidieron tomar caminos por separado.

La ruptura laboral entre María Becerra y José Levy fue amistosa y para reestructurar el equipo profesional de la cantante argentina de 25 años de edad.

Actualmente, la compositora está representada por Natanael Real, quien ya fungía como su representante y Armando Lozano, quien trabajó dos años con ella como consultor. Ambos de edades desconocidas.

En su momento, esto no molestó a José Levy, quien le deseó lo mejor así como un gran éxito en su carrera.

Incluso envió un comunicado a Billboard para expresarle su agradecimiento así como para dejar el claro que su separación fue en los mejores términos.

“Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a Maria por confiar en mí durante casi siete años, desde el principio. Ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de su trayectoria profesional, y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo” José Levy. Comunicado

Como respeto a la cantante y a su nuevo equipo de trabajo, dejó de publicar fotos junto a María Becerra en redes sociales e incluso de celebrar públicamente sus logros.

María Becerra junto a su ex mánager Jóse Levy (@josemlevy / Instagram)

Desde ese entonces, la cantante no se ha enfrascado en un pleito con su ex mánager, por lo que sus fans esperan que José Levy no le prohiba usar la marca “La nena de Argentina”.

Así como esperan que uno o ambos se pronuncien sobre este trascendido que ha causado malestar en muchas personas.