Jorge Alberto Aguilera es un actor de doblaje conocido como el “Señor Aguilera”, locutor y exesposo de Gabriela Michel.

El pasado 24 de noviembre murió Gabriela Michel, exesposa de Jorge Alberto Aguilera y madre de Aislinn Derbez.

¿Quién es Jorge Alberto Aguilera? Locutor y actor de doblaje

Jorge Alberto Aguilera es un actor de doblaje y locutor, nacido en la CDMX; es conocido como “Señor Aguilera” por su trabajo en En Familia con Chabelo.

El locutor ha prestado su voz para películas como Winnie the Pooh y La familia del futuro.

Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel (Facebook/gabrielamichel )

¿Qué edad tiene Jorge Alberto Aguilera?

Jorge Alberto Aguilera nació el 11 de febrero de 1962; actualmente tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge Alberto Aguilera?

Jorge Aguilera estuvo casado con Gabriela Michel.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Alberto Aguilera?

Jorge Alberto Aguilera es Acuario y las personas bajo este signo zodiacal son honestas y tolerantes.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Alberto Aguilera?

Jorge Alberto Aguilera tienen dos hijas:

Michelle Aguilera

Chiara Aguilera

¿Qué estudió Jorge Alberto Aguilera?

Se desconoce el nivel académico de Jorge Alberto Aguilera.

Jorge Alberto Aguilera (Facebook/jorgealbertoaguilera)

¿En qué ha trabajado Jorge Alberto Aguilera?

Jorge Alberto Aguilera tiene una extensa trayectoria como actor de doblaje y locutor, recordado por su trabajo en la radiodifusora Kosmos 103.3

Posteriormente fue animador de En Familia con Chabelo y ha sido narrado en películas de Disney.

Ha prestado su voz en películas como:

Dumbo

Las crónicas de Narnia

El gato

102 Dálmatas

Winnie Pooh y el pequeño elefante celebran Halloween

Nuevas aventuras con Rito

Coco Cars 3

Wall-E

La leyenda de la Nahuala

Buscando a Nemo

Monsters, INC

La película de Tigger

Jorge Alberto Aguilera (Facebook/jorgealbertoaguilera )

Muere Gabriela Michel, exesposa de Jorge Alberto Aguilera

El 24 de noviembre murió Gabriela Michel, actriz de doblaje, locutora y madre de Aislinn Derbez.

Jorge Alberto Aguilera estuvo casado con Gabriela Michel, pero hace algunos años se separaron.

A pesar de su divorcio, Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel mantenían una buena amistad.

Gabriela Michel murió de un infarto a los 65 años de edad, según reveló Aislinn Derbez.

Jorge Alberto Aguilera se ha mantenido lejos de las redes sociales, por lo que no ha dado detalles de la muerte de su exesposa.