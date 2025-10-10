Johan Hill ha sorprendido a todos con su reaparición, pues el actor y comediante se dejó ver con una abrupta bajada de peso.

Y por lo que son muchos los que se preguntan ¿quién es Johan Hill? Acá te contamos lo que sabemos del actor.

¿Quién es Johan Hill, actor y comediante reaparece tras abrupta bajada de peso?

Johan Hill es un actor, comediante, director, guionista y productor que nació el 20 de diciembre de 1983 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El cual goza de gran popularidad en Hollywood, pues Johan Hill es recordado por su trabajó en películas como Superbad, Moneyball y El lobo de Wall Street.

¿Qué edad tiene Johan Hill?

Actualmente Johan Hill tiene 41 años de edad, en diciembre próximo cumplirá los 42 años.

¿Quién es la pareja de Johan Hill?

La pareja de Jonah Hill es Olivia Millar -se desconoce su edad-, con quien se casó en 2023.

¿Qué signo zodiacal es Johan Hill, actor y comediante reaparece tras abrupta bajada de peso?

Johan Hill, actor y comediante reaparece tras abrupta bajada de peso pertenece al signo zodiacal de Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Johan Hill, actor y comediante reaparece tras abrupta bajada de peso?

Jonah Hill tiene un hijo con su pareja, Olivia Millar, nacido en junio de 2023.

¿Qué estudió Johan Hill?

El actor y comediante Jonah Hill estudió arte dramático en la New School University de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Johan Hill?

El actor Johan Hill tiene una basta carrera en Hollywood, pues ha participado en las producciones de:

Hazzie, el perro de la suerte (2009).

Django desencadenado (2012).

Juerga hasta el fin (2013).

¡Ave, César! (2016).

Juego de armas (2016).

Maniac (miniserie de Netflix, 2018).

No te preocupes, no llegará lejos a pie (2018).

No mires arriba (2021).

Ustedes (2023).

Entre las actuaciones más destacadas de Johan Hill está para las películas Moneyball: Rompiendo las reglas (2011) y El lobo de Wall Street (2013), pues por ambas recibió una nominación al Oscar.

Tras abrupta bajada de peso el actor y comediante Johan Hill reaparece

Vaya sorpresa que ha dado el actor y comediante Johan Hill tras reaparecer con abrupta bajada de peso.

Luego de dejarse ver en Los Ángeles durante la filmación de Cut Off, su nueva película que protagoniza , además de la cual es guionista y director.

Pues a Johan Hill se le puede ver con una sorprendente transformación física, luciendo mucho más delgado.

Pues basta recordar que en 2021, Johan Hill pidió públicamente se dejara de opinar sobre su aspecto físico, los cuales afectan su bienestar.

Y por lo que ahora, Johan Hill sorprende al dejarse ver con abrupta bajada de peso, además de que la caracterización de su personaje con un look bastante irreverente y llamativo.