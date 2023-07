En las últimas horas, el nombre de Jonah Hill -39 años- ha estado en tendencias en redes sociales, ¿la razón? Su ex novia lo acusa de violencia psicológica a través de unos mensajes.

Jonah Hill es un actor, comediante y director estadounidense conocido por participar en el la película de El Lobo de Wall Street (2013), y quien ahora ha sido acusado de ejercer violencia psicológica.

Estas acusaciones vienen por parte de la ex novia de Jonah Hill, Sarah Brady quien ha exhibido en sus redes sociales mensajes del actor en donde ejerce la violencia psicológica contra ella.

Jonah Hill y Sarah Brady salieron en 2021 por al menos un año, aunque nunca confirmaron su ruptura; ahora ella lo acusa de violencia psicológica y exhibe sus mensajes en redes.

¿Qué es la violencia psicológica de la que se acusa a Jonah Hill?

Sara Brady, ex novia de Jonah Hill, ha acusado al actor de ejercer violencia psicológica y de ser un manipulador emocional.

Asimismo, calificó a Jonah Hill de ser un narcisista misógino ante los mensajes que recibía del actor en donde ejercía violencia psicológica.

En ese sentido, la violencia psicológica de la que la ex novia de Jonah Hill lo acusa, es cuando el abusador agrede de manera verbal a la otra persona.

Esto con la finalidad de ejercer un daño emocional y psicológico mediante el tipo de palabras que usa y el tono en cómo las expresa.

Pues el objetivo de la violencia psicológica de la que la ex novia de Jonah Hill lo ha acusado, tiene como finalidad humillar, manipular, controlar o dominar a la persona, muchas veces a una pareja sentimental.

Este objetivo se pretende lograr mediante el uso de la intimidación, el miedo, vergüenza., culpa o la negación.

Este tipo de violencia psicológica se utiliza sin la intervención de acciones físicas, pero puede llegar a afectar a la víctima a niveles físicos.

La violencia psicológica de la han acusado a Jonah Hill, puede desarrollar diferentes trastornos emocionales, mentales que pueden provocar problemas como:

Ansiedad

Depresión

Falta de autoestima

Sara Brady, ex novia de Jonah Hill lo acusa de violencia psicológica (@sarahhbrady / Instagram)

Jonah Hill le pedía a su ex novia no subir fotos en bikini y no hablar con hombres

El actor estadounidense Jonah Hill, ha sido acusado de violencia psicológica y exhibido en redes sociales por su ex novia.

Pues la ex novia de Jonah Hill ha subido a sus historias de redes sociales los mensajes con el actor en donde ejercía violencia psicológica.

En estos mensajes, Jonah Hill se mostraba “preocupado” por las fotos que su ex novia subía a redes en donde practicaba surf y le había pedido las eliminara.

Además de pedirle no subir fotos de ella en bikini y no tuviera amistades “inapropiadas” con hombres, pues si le interesaban esas cosas él no era la pareja que buscaba.