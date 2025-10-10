Francia Raisa es una figura reconocida tanto en la televisión estadounidense como por su vínculo con Selena Gomez. Su historia con la cantante ha estado marcada por la generosidad.

En 2017, Francia Raisa se sometió a una cirugía para donar uno de sus riñones a Selena Gomez, quien padecía complicaciones derivadas del lupus.

¿Quién es Francia Raisa?

Francia Raisa Almendárez es una actriz estadounidense de ascendencia mexicana y hondureña originaria de Los Ángeles, California.

Es hija del locutor hondureño Renán Almendárez Coello, conocido como El Cucuy de la Mañana, y de Virginia Almendárez, originaria de México.

Francia Raisa (Instagram | Francia Raisa)

¿Cuántos años tiene Francia Raisa?

Francia Raisa nació el 26 de julio de 1988; en la actualidad tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Francia Raisa?

Francia Raisa no está casada ni ha confirmado públicamente una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Francia Raisa?

De acuerdo con la astrología, Francia Raisa nació bajo el signo de Leo.

Francia Raisa (@franciaraisa)

¿Quiénes son los hijos de Francia Raisa?

Hasta el momento, Francia Raisa no tiene hijos.

¿Qué estudió Francia Raisa?

Aunque Francia Raisa no realizó estudios universitarios formales en actuación, se formó desde temprana edad en danza, teatro y técnicas de interpretación.

¿En qué ha trabajado Francia Raisa?

Francia Raisa inició su carrera en televisión con papeles menores y comerciales.

Su salto a la fama llegó con la serie The Secret Life of the American Teenager, donde interpretó a Adrian Lee. Más adelante participó en proyectos como:

Bring It On: All or Nothing

Grown-ish

How I Met Your Father

También ha sido parte de campañas solidarias y causas sociales vinculadas a la comunidad latina y los derechos de las mujeres.

Francia Raisa (Instagram | Francia Raisa)

Francia Raisa aclara su amistad con Selena Gomez tras su boda con Benny Blanco

El 27 de septiembre, Selena Gomez y Benny Blanco celebraron su boda en una ceremonia íntima realizada en Montecito, Santa Bárbara, California.

Días después, el 7 de octubre, circuló en redes una entrevista que Francia Raisa concedió a Univisión, donde fue cuestionada sobre la boda.

La entrevista, grabada el 25 de septiembre en una biblioteca, mostró a Francia Raisa aclarando rumores sobre un posible distanciamiento con Selena Gomez.

Raisa expresó su felicidad por la cantante y recordó con gratitud la donación de riñón que realizó para salvarle la vida.

Sus declaraciones generaron polémica en redes, donde usuarios criticaron a Selena Gomez y la acusaron de ser “malagradecida” con su amiga.

Francia Raisa minimizó los rumores y dijo que algún día ambas podrían hablar públicamente sobre su verdadera relación y lo que ocurrió.