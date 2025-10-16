La cantante Isis ceja se suma a las denuncias contra Francisco Cantú, a quien acusa de extorsión, manipulación y hostigamiento.

Francisco Cantú fue denunciado por Alicia Villarreal -de 54 años de edad- por acoso y Romina Mircoli lo acusó de amenazas.

¿Quién es Isis Ceja? La cantante que acusa a Francisco Cantú de amenazas

Isis Ceja es una asesora de talento y youtuber, quien acusa a Francisco Cantú de amenazarla y violentarla mientras trabajaron juntos.

Según contó Isis Ceja a Ventaneando, Francisco Cantú la contactó para que lo asesorara en su carrera.

Los problemas entre Isis Ceja y Francisco Cantú iniciado cuando la asesora se negó a involucrarse en los problemas del cantante.

Isis Ceja, denunciante De Francisco Cantú (Instagram/@isiscejayo)

¿Qué edad tiene Isis Ceja?

Se desconoce la edad de Isis Ceja o su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Isis Ceja?

Isis Ceja está casada, pero no se conoce el nombre de su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Isis Ceja?

No se sabe el signo zodiacala de Isis Ceja, ya que no se sabe su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Isis Ceja?

Isis Ceja es madre de una niña.

¿Qué estudió Isis Ceja?

Se desconoce el grado académico de Isis Ceja.

Isis Ceja, asesora que denuncia Francisco Cantú por amenazas (Instagram/@isiscejayo)

¿En qué ha trabajado Isis Ceja?

Isis Ceja inició su carrera como cantante y debutó con el disco ‘Miradas Doradas’.

Años después, Isis Cejas se dedicó a asesorar a artista en asenso y durante la pandemia entrevistaba a diversas personalidades de la farándula.

También tiene un canal de YouTube donde comparte detalles de su vida diaria y entrevistas con algunos comunicadores.

Isis Ceja (Instagram/@isiscejayo)

Isis Ceja denunciará a Francisco Cantú por amenazas

Francisco Cantú suma 11 denuncias, según la abogada de Alicia Villarreal, Mariel Colón.

Isis Ceja se suma a las denuncias contra el cantante y reveló a Ventaneando que la amenazó tras negarse a participar en sus escándalos.

Todo inició cuando Francisco Cantú la contrató como asesora para su carrera, posteriormente le pidió que lo ayudara con sus rumores contra Alicia Villarreal y otras artistas.

“Me empezó a presionar para que le diera esas pruebas y al negarme, me dijo que haría lo mismo que con Alicia” Isis Ceja

Isis Ceja dice que en una ocasión, Francisco Cantú la citó en su casa y le dio una bebida presuntamente alterada.

Posteriormente, se sintió mareada y Francisco Cantú se abalanzó sobre ella.

Tras esta situación, Isis Ceja se asesoró con el abogado de Romina Mircoli, Gerardo Rincón.

Isis Ceja denunciará a Francisco Cantú por extorsión y hostigamiento tras el fin de una relación laboral.