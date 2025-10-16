Francisco Cantú suma una denuncia en su contra; la cantante Isis Cejas lo señala de graves delitos.
Alicia Villarreal -de 54 años de edad- y Romina Mircoli, hija de Dulce, fueron las primera en denunciar al cantante por acoso y amenazas.
Francisco Cantú enfrenta una denuncia más de parte de Isis Ceja
A inicios de octubre, la abogada de Alicia Villarreal, Mariel Colón, aseguró que Francisco Cantú tenía 11 denuncias en su contra de mujeres a las que ha acosado.
La cantante Isis Cejas se une a lista de mujeres presuntamente violentadas por Francisco Cantú.
En entrevista con Ventaneando, Isis Ceja acusó a Francisco Cantú de:
- Acoso
- Agresión física
- Amenazas
Isis Ceja narra que conoció a Francisco Cantú para que lo asesorara en su carrera como cantante, posteriormente le pidió involucrarse en sus escándalos.
La cantante se negó y fue cuando comenzaron las amenazas: “Me dijo que iba a destruir mi reputación, que yo quería con él, siendo que soy una mujer casada”.
Francisco Cantú y Mayela Laguna enviaron audios amenazando a Isis Ceja, según acusó.
“Me empezó a presionar para que le diera esas pruebas y al negarme, me dijo que haría lo mismo que con Alicia”Isis Ceja
La cantante dice que Francisco Cantú la amenazó con iniciar rumores sobre ella, así como lo hizo con Alicia Villarreal.
Francisco Cantú habría intentando abusar sexualmente de Isis Ceja durante una reunión; supuestamente, el cantante drogó a la cantante y posteriormente se abalanzó sobre ella.
Abogado de Romina Mircoli defenderá a Isis Ceja
La hija de Dulce denunció a Francisco Cantú por daño moral y amenazas, por lo que su caso es llevado por el abogado Gerardo Rincón.
El abogado de Romina Mircoli también asumirá el caso de Isis Ceja, quien denunciará a Francisco Cantú por:
- Extorsión
- Hostigamiento tras el fin de una relación laboral
Gerardo Rincón asegura que Isis Ceja fue víctima de violencia psicológica y amenazas por parte de Francisco Cantú.
“No nada más en la cuestión psicológica, sino de amenazas también, y le ha causado un daño muy grave al extorsionarla, poniendo en riesgo a su familia, manifestándole que alguien tiene la foto de su esposo, de su hija, que tiene que hacer esto o aquello”Gerardo Rincón
Y no es todo, pues el abogado de Isis Ceja señala a Mayela Laguna como cómplice De Francisco Cantú, ya que también intimidó a la cantante.
“Va a haber consecuencias legales. Porque hay confabulación, fraude y muchas cosas más que estamos validando antes de presentar un documento.”Abogado de Isis Ceja