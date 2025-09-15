Hannah Einbinder se robó los reflectores en la entrega de los Premios Emmy 2025 con un discurso que mezcló humor y política.

La protaginista de la serie Hacks, de HBO Max, ganó su primer Premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

Cuando le tocó hablarle al mundo para agradecer su premio, Hannah Einbinder decidió no guardarse nada y exigió “libertad para Palestina”, además de lanzarse contra ICE.

Ahora todo el mundo se pregunta, ¿quién es Hannah Einbinder? La actriz que dio uno de los discursos más valientes de los Emmy 2025. Aquí te lo contamos.

Hannah Einbinder (Lisa O'Connor / Invision for the Television Academy)

¿Quién es Hannah Einbinder?

Hannah Einbinder es una actriz, comediante y guionista estadounidense, conocida por interpretar al personaje de ‘Ava Daniels’ en la serie Hacks, original de HBO Max.

¿Qué edad tiene Hannah Einbinder?

Hannah Einbinder nació el 21 de mayo de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es el esposo de Hannah Einbinder?

Hannah Einbinder no está casada y hasta el momento no ha dado a conocer públicamente alguna relación sentimental estable.

¿Qué signo zodiacal es Hannah Einbinder?

Hannah Einbinder es Tauro, signo zodiacal que rige a las personas nacidas entre el 20 de abril y el 21 de mayo.

Hannah Einbinder (Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP)

¿Cuántos hijos tiene Hannah Einbinder?

Hasta le fecha, Hannah Einbinder no tiene hijos y ha mantenido su vida personal fuera del foco mediático.

¿Qué estudió Hannah Einbinder?

Hannah Einbinder estudió la licenciatura en escritura y producción televisiva en la Universidad Chapman.

¿En qué ha trabajado Hannah Einbinder?

Además de la serie Hacks, Hannah Einbinder ha participado en especiales de comedia, de programas como The Late Show y Everything Must Go.

Hannah Einbinder (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Emmy 2025: Hannah Einbinder exigió “libertad para Palestina” e insultó a ICE al ganar como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

La protagonista de Hacks subió al escenario del Teatro Peacock de Los Ángeles para recibir su premio Emmy 2025 como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

En su discurso, Hannah Einbinder no se limitó a agradecer por el premio y enunció uno de los discursos más valientes de los Emmy 2025.

“¡Vamos Birds, que se joda ICE y liberen a Palestina!”, dijo Einbinder antes de que apagaran su micrófono.

Sus palabras generaron opiniones encontradas en en redes sociales, donde unos le aplaudieron y otros la criticaron duramente.