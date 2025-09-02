HBO Max dio a conocer que transmitirán los Premios Emmy 2025 en México, siendo la primera premiación importante de fin de año.

Así que si tienes HBO Max, ya te puedes ir preparando para ver los Premios Emmy 2025. A continuación te daremos todos los detalles.

¿Cuándo y a qué hora serán de los Premios Emmy 2025 en México?

De acuerdo con HBO Max, los Premios Emmy 2025 se llevarán a cabo el domingo 14 de septiembre a las 5:00 p.m.

Premios Emmy 2025 (Premios Emmy)

Aunque no se especifica, al parecer en esta ocasión HBO Max sí contarán con todos los pormenores de los Premios Emmy 2025, contrario a entregas pasadas.

Es decir, podremos ver en streaming desde el previo, la alfombra roja y la ceremonia como tal; en anteriores años solo se había podido ver la entrega sin el antecedente.

El previo y la alfombra roja iniciarían a las 5:00 p.m., mientras que la premiación alrededor de las 7:00 p.m., por si solo te interesa un aspecto de la ceremonia.

Hay que mencionar que toda la transmisión contará con comentaristas en español, los cuales no sean revelado; tampoco se aclara si habrá opción de audio en inglés.

Premios Emmy (Especial / Especial)

¿Dónde más se podrán ver los Premios Emmy 2025 en México?

Además de HBO Max, los Premios Emmy 2025 también se podrán ver a través del canal TNT de televisión de paga, que es el clásico de esta entrega.

Así como en HBO Max, TNT tendrá todos los pormenores de los Premios Emmy 2025 a partir de las 5:00 p.m. del 14 de septiembre.

Igualmente contará con comentaristas en español; al ser TNT de Warner Bros., es posible que sean las mismas personas que estén en la transmisión de HBO Max.

Fuera de estas dos señales, los Premios Emmy 2025 no contarán con otra vía de transmisión; no se podrán ver en redes sociales ni en televisión abierta.

Esto por si no cuentas con el servicio de streaming, con televisión satelital o por cable.