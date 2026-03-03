Gustavo Infante Cuevas es hijo de Gustavo Adolfo Infante y columnista de box en el Diario Basta.

La experiencia deportiva de Gustavo Infante Cuevas lo llevó a crear el canal de YouTube Gol y Knockout enfocado al mundo deportivo.

Gustavo Infante Cuevas es el hijo mayor del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

El comunicólogo es columnista en Diario Basta enfocado en hablar de deportes.

¿Qué edad tiene Gustavo Infante Cuevas?

Gustavo Adolfo Cuevas tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gustavo Infante Cuevas?

Gustavo Infante cuevas no está casado.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Infante Cuevas?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento de Gustavo Infante Cuevas, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Infante Cuevas?

Gustavo Infante Cueva no tiene hijos.

¿Qué estudió Gustavo Infante Cuevas?

Gustavo Infante Cuevas estudió comunicación en la Universidad Anáhuac y desde pequeño practicó deportes, especialmente box.

Participó como boxeador amateur en el rango de peso supermosca.

¿En qué trabaja Gustavo Infante Cuevas?

Gustavo Infante Cuevas es columnista en el Diario Basta, tiene un canal de YouTube sobre deportes específicamente box y fútbol.

El hijo de Gustavo Adolfo Infante siguió sus pasos en el periodismo, pero se enfocó en los deportes, específicamente en el box.

Desde enero de 2024, Gustavo Infante Cuevas forma parte de los columnista del Diario Basta, donde tiene una sección llamada Gol y knockout.

Gustavo Infante se graduó de la carrera de comunicación en diciembre de 2025 y enero cumplió dos años con su columna, la cual se publica cada lunes.