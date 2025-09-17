Maribel Guardia consiguió una orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante pero ¿cuáles son las razones?

Después de rumores y especulaciones, se dio a conocer que Maribel Guardia de 66 años de edad sí interpuso una orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante de 60 años de edad.

¿Por qué Maribel Guardia puso una orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante?

Maribel Guardia confirmó que interpuso una orden de restricción contra el periodista Gustavo Adolfo Infante; esto tras sentirse ofendida con los comentarios realizados en su contra.

Es por eso que Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, decidieron protegerse legalmente y pusieron la orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante.

Esto para evitar cualquier acercamiento del periodista y conductor, siendo una medida necesaria para Maribel Guardia para poner límites:

“Sí, así fue. Creo que hay cosas que la prensa tiene que comentar y hablar, pero cuando te tomas ya algo a nivel personal y ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, sí era importante ponerle un hasta aquí” Maribel Guardia

Maribel Guardia (Agencia México)

Un comentario de connotación sexual de Gustavo Adolfo Infante a Maribel Guardia, fue lo que la hizo interponer la orden de restricción

Tras confirmar que puso una orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante, Maribel Guardia reveló que fue un comentario de connotación sexual del conductor lo que hizo que actuara de manera legal.

Pues Gustavo Adolfo realizó un comentario sobre su hijo y Maribel Guardia, algo que considera inaceptable y una falta de respeto:

“Las cosas que él dijo mías fueron muy feas, entre ellas una de que él nunca me dejaría a su hijo, pero dijo: ‘al mayor sí se lo dejaría’, con una connotación sexual que nada qué ver, una falta de respeto” Maribel Guardia

Ante esta orden de restricción, Maribel Guardia aseguró que protegerá su imagen y la de sus seres queridos, y ya no permitirá agresiones mediáticas.