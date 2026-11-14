Conoce quién es Francisco Stoessel, hermano mayor de la actriz y cantante Tini Stoessel.
Francisco Stoessel goza de gran popularidad en redes sociales y ha logrado consolidar su carrera dentro de la industria del entretenimiento.
¿Quién es Francisco Stoessel?
Francisco “Fran” Stoessel es modelo, creador de contenido y empresario. Sus padres son Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
¿Cuántos años tiene Francisco Stoessel?
En la actualidad, Francisco Stoessel tiene 31 años de edad. Nació el 3 de noviembre de 1995.
¿Quién es la esposa de Francisco Stoessel?
Francisco Stoessel no está casado. A lo largo de los años se le ha vinculado sentimentalmente con la modelo Violet Juni.
¿Qué signo zodiacal es Francisco Stoessel?
Por su fecha de nacimiento, Francisco Stoessel pertenece al signo zodiacal Escorpio.
¿Cuántos hijos tiene Francisco Stoessel?
Francisco Stoessel no tiene hijos.
¿Qué estudió Francisco Stoessel?
Se sabe que Francisco Stoessel estudió Ciencias de la Comunicación.
¿En qué ha trabajado Francisco Stoessel?
A lo largo de su trayectoria, Francisco Stoessel se ha desarrollado en diversas áreas del entretenimiento y los negocios.
Debutó como modelo en 2018 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ha colaborado para firmas como Hugo Boss y Carolina Herrera.
También, en su faceta de productor fue parte de Rumis en el canal digital La Casa Streaming.
Francisco Stoessel también ha incursionado como DJ y en el mundo fitness. En redes sociales como Instagram acumula casi 1 millón de seguidores.