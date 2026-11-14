Conoce quién es Francisco Stoessel, hermano mayor de la actriz y cantante Tini Stoessel.

Francisco Stoessel goza de gran popularidad en redes sociales y ha logrado consolidar su carrera dentro de la industria del entretenimiento.

¿Quién es Francisco Stoessel?

Francisco “Fran” Stoessel es modelo, creador de contenido y empresario. Sus padres son Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Francisco Stoessel (@franstoessell / Instagram)

¿Cuántos años tiene Francisco Stoessel?

En la actualidad, Francisco Stoessel tiene 31 años de edad. Nació el 3 de noviembre de 1995.

¿Quién es la esposa de Francisco Stoessel?

Francisco Stoessel no está casado. A lo largo de los años se le ha vinculado sentimentalmente con la modelo Violet Juni.

Francisco Stoessel (@franstoessell / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Francisco Stoessel?

Por su fecha de nacimiento, Francisco Stoessel pertenece al signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Stoessel?

Francisco Stoessel no tiene hijos.

Francisco Stoessel (@franstoessell / Instagram)

¿Qué estudió Francisco Stoessel?

Se sabe que Francisco Stoessel estudió Ciencias de la Comunicación.

¿En qué ha trabajado Francisco Stoessel?

A lo largo de su trayectoria, Francisco Stoessel se ha desarrollado en diversas áreas del entretenimiento y los negocios.

Debutó como modelo en 2018 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ha colaborado para firmas como Hugo Boss y Carolina Herrera.

También, en su faceta de productor fue parte de Rumis en el canal digital La Casa Streaming.

Francisco Stoessel también ha incursionado como DJ y en el mundo fitness. En redes sociales como Instagram acumula casi 1 millón de seguidores.