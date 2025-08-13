Aquí te decimos quién es Francisco Pizaña, el concursante del reality show Top Chef VIP 2025.

Y es que Francisco Pizaña saló la comida de Salvador Zerboni -de 46 años de edad- en Top Chef VIP 2025.

Francisco Pizaña (Francisco Pizaña Instagram @pacopizana / Francisco Pizaña)

¿Quién es Francisco Pizaña?

Francisco Pizaña es un actor mexicano nacido el 30 de agosto de 1989, quien comenzó su carrera en televisión participando en telenovelas y series de Televisa.

Y es que el actor, quien desde una edad temprana mostró interés por la actuación, se formó profesionalmente en el Centro de Educación Artística (CEA).

En el ámbito personal, está casado con la actriz Julia Urbini, con quien, hasta el momento, no ha decidido ampliar su familia.

¿Qué edad tiene Francisco Pizaña?

Francisco Pizaña nació el 30 de agosto de 1989, por lo que actualmente tiene 35 años de edad.

Francisco Pizaña (Francisco Pizaña Instagram @pacopizana / Francisco Pizaña)

¿Quién es la esposa de Francisco Pizaña?

Tras 6 años de noviazgo, Francisco Pizaña se casó por el civil con Julia Urbini -de 29 años de edad- el 11 de agosto de 2023 en la Ciudad de México.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Pizaña?

Francisco Pizaña nació el 30 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Pizaña?

Francisco Pizaña no tendría ningún hijo.

Francisco Pizaña (Francisco Pizaña Instagram @pacopizana / Francisco Pizaña)

¿Qué estudió Francisco Pizaña?

Francisco Pizaña se formó como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿En qué ha trabajado Francisco Pizaña?

Desde su debut como actor, Francisco Pizaña ha participado en telenovelas y series de Televisa, tales como:

La Rosa de Guadalupe

Cita a ciegas

Sin miedo a la verdad

Médicos, línea de vida

Te doy la vida

Vencer el desamor

Un día para vivir

Mujer de nadie

Eternamente amándonos

Además, Francisco Pizaña también ha participado en películas y realities shows como Top Chef VIP 2025.

Francisco Pizaña (Francisco Pizaña Instagram @pacopizana / Francisco Pizaña)

Francisco Pizaña saló la comida de Salvador Zerboni en Top Chef VIP 2025

Durante el reto de inmunidad del martes 12 de agosto en Top Chef VIP 2025, Francisco Pizaña saló la comida de Salvador Zerboni.

Y aunque la producción de Top Chef VIP 2025 no penalizó a Francisco Pizaña, en redes sociales al actor está duramente criticado por su comportamiento antideportivo.

Pues, además de que consideraron injusto que el actor saboteara la comida de Salvador Zerboni, recordaron q ue llegaron juntos al evento.

Ya que durante el evento en parejas del pasado 8 de agosto, Salvador Zerboni y Francisco Pizaña ganaron la inmunidad y la ventaja secreta gracias a su “gran conexión”.

Por lo que cuando se enfrentaron, el actor decepcionó a todos quienes lo apoyaron fuera y dentro del reality show.

Finalmente, el ganador de la primera inmunidad de la semana fue Angélica Celaya -de 43 años de edad-.