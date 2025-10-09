El pasado 27 de septiembre Selena Gomez y Benny Blanco contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Montecito, Santa Bárbara, California.

La indignación no tardó en hacerse presente en redes sociales después de que entre la lista de invitados no estuviera Francia Raisa, amiga que le salvó la vida a la cantante en 2017.

Francia Raisa habla de la boda de Selena Gomez y su ausencia en la ceremonia

El 7 de octubre comenzó a circular en redes una entrevista que Francia Raisa concedió a Univisión y donde fue cuestionada por la boda de Selena Gomez.

Al respecto, la también actriz aclaró los rumores del supuesto distanciamiento que hay entre ella y la ex estrella de Disney Channel.

Selena Gómez y Benny Blanco (@selenagomez / Instagram )

Medios señalan que la entrevista tuvo lugar el pasado 25 de septiembre y que fue grabada al interior de una biblioteca.

Respecto a su amistad con Selena Gomez, Francia Raisa dijo sentirse feliz por la actriz, recordando además la donación con la que le salvó la vida.

“Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella. Y mira… ella tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”, declaró.

Ha sido precisamente esto lo que generó indignación en usuarios, tachando a Selena Gomez de “mal agradecida” y “mala amiga”, señalamientos que la han perseguido desde hace años.

Respecto a este escándalo y rumores pasados que las involucraron a ambas, como una supuesta molestia por parte de Francia Raisa, declaró que nunca ha estado al pendiente de lo que se dice de ellas.

“Lo que me estás preguntando ahora son tonterías que han estado en los medios, y hay demasiados rumores. Nunca he dicho nada”, sentenció.

En cuanto a su actual relación con Selena Gomez, Francia Raisa no entró en detalles.

Solo se limitó a decir que en algún punto ambas hablarán del tema: “Nadie sabe lo que está pasando en realidad, ni ella ni yo hemos dicho algo y quizá algún día abordaremos el tema”.

¿Qué hizo Francia Raisa por Selena Gomez? Le salvó la vida a la actriz y cantante

En 2017 Francia Raisa le donó un riñón Selena Gomez, quien en ese entonces estaba atravesando por problemas de salud derivados por su diagnóstico de nefritis lúpica.

La enfermedad generó que la cantante sufriera de insuficiencia renal, lo que le provocó daño en sus riñones.