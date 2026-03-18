Fabián Lavalle cuenta con una larga trayectoria en el radio y la televisión en México como periodista de espectáculos.

Además de su trabajo en medios, Lavalle también se ha visto envuelto en polémicas orientadas a su vida personal o por conflictos con más figuras de la farándula.

¿Quién es Fabián Lavalle?

Fabián Lavalle es un conductor, periodista y comentarista de espectáculos mexicano, conocido por su estilo directo y su participación en programas de chismes y entretenimiento. También es apodado “Fabiruchis”.

Fabián Lavalle (Instagram | Fabián Lavalle)

¿Cuántos años tiene Fabián Lavalle?

Fabián. Lavalle nació el 2 de noviembre de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años de edad (en 2026).

¿Quién es la pareja de Fabián Lavalle?

Fabián Lavalle ha sido muy reservado con su vida sentimental.

No tiene una pareja pública confirmada actualmente, aunque su vida personal ha sido tema de especulación en medios.

¿Qué signo zodiacal es Fabián Lavalle?

Fsabián Lavalle pertenece al signo Escorpio.

Fabián Lavalle (Instagram | Fabián Lavalle)

¿Quiénes son los hijos de Fabián Lavalle?

No tiene hijos conocidos públicamente.

¿Qué estudió Fabián Lavalle?

No hay información muy clara o ampliamente confirmada sobre estudios universitarios formales.

Su formación fue más bien artística, ya que inició en el medio como bailarín, actor y cantante.

¿En qué ha trabajado Fabián Lavalle?

Fabián Lavalle ha tenido una carrera larga en medios. Desde sus inicios en el teatro como actor y balarín, hasta la radio como colaborador en el programa de Maxine Woodside, Todo para la Mujer.

En televisión, “Fabiruchis” suma participación en los siguientes programas: