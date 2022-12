Verónica Gallardo no tiene nada en contra de Fabián Lavalle, pero revela cómo empezó el pleito con el conductor y hasta lo comparó con su perro.

Fabián Lavalle -de 63 años de edad- trabajó con Verónica Gallardo en el programa ‘Todo para la Mujer’, de Maxine Woodside.

Verónica Gallardo -de 59 años de edad- tuvo gran auge en el mundo de los espectáculos con el programa ‘La Oreja’, mientras que Fabián Lavalle tuvo colaboraciones en el programa ‘La Tijera’ y ‘Hoy’.

Todo indicaba que Verónica Gallardo y Fabián Lavalle se llevaban bien, pero la conductora acaba de revelar que su excompañero ‘le puso el pie’ .

Verónica Gallardo (@vero1gallardo)

Verónica Gallardo cree que Fabián Lavalle nunca podrá decir la verdad

La conductora Verónica Gallardo es conocida por ser directa, y fue contundente al revelar el origen de su enemistad con Fabián Lavalle.

En un video publicado por Revista Cultura Pop, Verónica Gallardo contó que Fabián Lavalle no la quiso en su programa de Multimedios, ‘Chismorreo’.

“Resulta que me entero que cuando iba a empezar su programa en Multimedios, el productor le habla y le dice: ‘oye, vamos hacer un programa de espectáculos y yo te propongo que venga Verónica Gallardo y que dijo él que no; que no quería trabajar conmigo” Verónica Gallardo

Fabián Lavalle "Fabiruchis", conductor (2020).

Verónica Gallardo no entiende el motivo por el cual Fabián Lavalle no quiso trabajar con ella, pues nunca habían tenido problemas: “A mí me da otra cara”.

La conductora no quiso tomarse a mal esta acción e incluso llegó a creer que era mentira, pero tres periodistas confirmaron que Fabián Lavalle no quería trabajar con ella .

Esta situación hizo que Verónica Gallardo confrontara a Fabián Lavalle, quien negó todo.

“Fabián te conozco, eres muy mentiroso, lo sabemos, pero ya deja de mentir. Dime: ‘sí Vero no quiero trabajar contigo, porque te portaste muy grosera, porque no hay química” Verónica Gallardo

Verónica Gallardo solo quería que Fabián Lavalle fuera sincero

Lo único que pedía Verónica Gallardo a Fabián Lavalle era que fuera honesto, pues quería saber la razón por la que no quería trabajar con ella.

“Dime lo que sea (a Fabián Lavalle) y ya somos tan amigos como siempre, ya sabemos que no vamos a trabajar juntos, pero nos vamos a seguir llevando bien y el día que te vea te voy abrazar con mucho cariño” Verónica Gallardo

Sin embargo, Fabián Lavalle nunca quiso afirmar que no quería trabajar con Verónica Gallardo y ella fue contundente al referirse a su honestidad.

Fabián Lavalle y Verónica Gallardo (Especial)

“Pedirle a Fabián que te diga la verdad, es pedirle a mi perro que cante como Willy Colón” Verónica Gallardo

Hasta el momento, Fabián Lavalle no se ha pronunciado sobre las palabras de Verónica Gallardo, quien no es la primera vez que acusa a uno de sus excompañeros de ‘ponerle el pie’ en lo laboral.

Recordemos que hace unos meses, cuando Gustavo Adolfo Infante agredió a sus compañeras de ‘Sale el Sol’, Verónica Gallardo recordó que cuando ella intentó ser una de las comentaristas de este matutino.

Y ‘el periodista de las exclusivas’ no quiso que entrara.