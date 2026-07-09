Enrique Ponce es un torero y ganadero español, exesposo de Paloma Cuevas y compadre de Luis Miguel.

El torero estuvo casado por 24 años con Paloma Cuevas, quien es la actual pareja de Luis Miguel.

Recientemente, el nombre de Enrique Ponce se volvió viral porque llegaría a los juzgados con Paloma Cuevas para que reduzcan el monto de la pensión alimenticia de sus hijas.

¿Quiénes Enrique Ponce? Torero y exesposo de Paloma Cuevas

Alfonso Enrique Ponce Cuevas es un torero nacido en Valencia, España, conocido por su larga trayectoria en el tauromaquia.

Enrique Ponce se divorció en 2020 de Paloma Cuevas, con quien estuvo casado 24 años y tuvo dos hijas.

Además, el torero es padrino de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce (Agencia México )

¿Qué edad tiene Enrique Ponce?

Enrique Ponce nació el 8 de diciembre de 1971; actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Enrique Ponce?

Enrique Ponce estuvo casado con Paloma Cuevas y se divorciaron en 2020; actualmente, es pareja de la abogada Ana Soria.

¿Qué signo zodiacal de Enrique Ponce?

Enrique Ponce es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Ponce?

Enrique Ponce tiene dos hijas:

Paloma Ponce Cuevas

Bianca Ponce Cuevas

Enrique Ponce y Paloma Cuevas (Agencia México)

¿Qué estudió Enrique Ponce?

Enrique Ponce ingresó a la Escuela Taurina de Valencia a los 10 años y enfocó sus estudios en esta actividad.

¿En qué ha trabajado Enrique Ponce?

Enrique Ponce debutó como torero el 10 de agosto de 1986 y su trayectoria ha sido reconocida en España.

Anunció su retiro temporal de los ruedos en 29 de junio de 2021 y en 2024 finalizó sus actividades definitivamente tras 30 años de trayectoria.