Elsa Aguirre, considerada la última diva de cine de oro mexicano, está por cumplir 95 años de edad en septiembre.

La actriz, quien mantiene un perfil bajo en la actualidad, reside en Cuernavaca, Morelos, donde lleva una vida tranquila.

Elsa Aguirre, la última diva del cine de oro mexicano, cumplirá 95 años de edad el próximo 25 de septiembre de 2025.

En entrevista con TV Notas, Elsa Aguirre compartió detalles de su vida luego de que fue vista usando un tanque de oxígeno.

Elsa Aguirre (Instagram/@elsa.aguirre.official)

Elsa Aguirre reiteró que se encuentra bien de salud a su avanzada edad, destacando que le agradece a Dios por otro año más de vida.

La actriz también aprovechó para compartir que gracias a su estilo de vida se ha conservado en los últimos 60 años.

Elsa Aguirre ha llevado una vida sana desde joven, evitando el alcohol y el tabaco, y adoptando una dieta vegetariana.

En otros aspectos, Elsa Aguirre también dijo estar enfocada en seguir cuidándose hasta el final, ya que siempre le da la importancia a su salud.

Elsa Aguirre practica yoga y desde hace tiempo hace meditación, lo que atribuye a su bienestar físico y mental.

Y aunque Elsa Aguirre se retiró del cine hace décadas, la actriz sigue estando vigente en la cultura popular de los mexicanos.

Elsa Aguirre, actriz (Especial / Especial)

Elsa Aguirre reaparece con tanque de oxígeno en TikTok

Elsa Aguirre ha incursionado en las redes sociales con el objetivo de conectar con sus admiradores y las nuevas generaciones.

Recientemente, Elsa Aguirre reapareció en un video en TikTok con tanque de oxígeno para enviar un mensaje a la prensa y sus fans.

“Me da gusto poder platicar en estos tiempos tan interesantes de mi vida, porque pues voy a cumplir ya 95 años. Estoy estrenando esta página de Facebook para platicarles lo más que yo pueda, de aquí hasta que me vaya”. Elsa Aguirre

Elsa Aguirre reveló que a partir de ahora compartirá en redes sociales anécdotas que ha vivido.

Además, la actriz detalló que desde varios años se encuentra residiendo en Cuernavaca, Morelos.

“Desde hace más de 40 años estoy en Cuernavaca y aquí seguiré hasta el final”, apuntó Elsa Aguirre.

Elsa Aguirre también mencionó que la práctica del yoga se transformó en una inspiración para seguir viviendo con plenitud.