Elsa Aguirre -de 94 años de edad- no asistió al funeral de Alma Rosa Aguirre, por lo que le llevarán las cenizas de su hermana hasta su casa.

El 27 de enero murió Alma Rosa Aguirre a los 95 años de edad; la actriz vivía en La Casa del Actor.

Alma Rosa Aguirre durmió mientras dormía y no pudo despedirse de Elsa Aguirre, quien la visitaba constantemente.

Alma Rosa Aguirre (Agencia México )

Elsa Aguirre no pudo acudir al funeral de Alma Rosa Aguirre por problemas de salud

El funeral de Alma Rosa Aguirre se realizó en una funeraria al sur de la CDMX y Elsa Aguirre no pudo asistir por problemas de salud.

Elsa Aguirre vive en Cuernavaca y Yusita Furlong, directora de La Casa del Actor, le llamó por teléfono para informarle de la muerte de su hermana.

Alma Rosa Aguirre murió mientras dormía y su hermana agradeció que no haya sufrido, aunque sí recibió la noticia muy afligida.

Las actrices fueron unidas durante su toda su vida e incluso trabajaron juntas en diversas películas.

La directora de La Casa del Actor reveló que l levará personalmente las cenizas de Alma Rosa Aguirre a la casa de Elsa Aguirre .

Elsa Aguirre y Alma Rosa Aguirre (Instagram/@elsa.aguirre.official)

Elsa Aguirre se despidió de Alma Rosa Aguirre con un emotivo mensaje

La actriz Elsa Aguirre ha mantenido un perfil bajo tras su retiro, pero se mantiene activa en redes sociales.

Elsa Aguirre compartió un emotivo mensaje para su hermana a través de su cuenta de Instagram.

“El alma trasciende a otro plano, pero el amor es eterno. Gracias Alma Rosa Aguirre por haber estado conmigo siempre en este largo camino, en esta larga vida” Elsa Aguirre

La actriz compartió dos fotos junto a Alma Rosa Aguirre y en una de estas se les ve juntas en un reciente cumpleaños.

Los seguidores de Elsa Aguirre le brindaron frases de apoyo y halagaron la belleza y talento de su hermana.

“Que en paz descanse su hermosa hermana” y “El alma nunca muere mi querida Elsa”, fueron algunos de los mensajes de cariño.

Elsa Aguirre se ha mantenido lejos de los medios y su última entrevista fue en mayo de 2024 para el canal de YouTube de Pati Chapoy.