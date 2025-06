Elsa Aguirre reveló que la belleza a su edad se debe al yoga, entre otros secretos.

A sus 94 años de edad, Elsa Aguirre sigue radiante y no dudó en hablar de la rutina que la mantiene tan jovial.

Además de su larga trayectoria como actriz, Elsa Aguirre ha llamado la atención por su excepcional belleza a los 94 años de edad.

Por ello, Elsa Aguirre fue cuestionada por De Primera Mano sobre los secretos que la hacen lucir tan radiante.

La actriz reveló que ella es una mujer disciplinada y ha practicado yoga desde hace años, por lo que cree que su extraordinaria imagen se debe a esta actividad.

Elsa Aguirre no pudo ir al funeral de su hermana, Alma Rosa Aguirre, pero le llevarán las cenizas hasta su casa

Elsa Aguirre lleva 60 años haciendo yoga y con una dieta ovolactovegetariana; es decir, solo come vegetales, huevo y productos lácteos.

Además, la actriz no fuma y tampoco toma alcohol, lo que influiría en que su piel luzca radiante.

“La disciplina que llevo es de ir cambiando a muchas cosas”, dijo Elsa Aguirre, quien sugiere conocer y cambiar.

“La disciplina milenaria del yoga. Llevo una alimentación ovolactovegetariana, no fumo, no tomo, no como carnes, 60 años llevo ya de estudio”

Elsa Aguirre