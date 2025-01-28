El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de la reconocida actriz Alma Rosa Aguirre a los 95 años de edad.

Al igual que su hermana Elsa Aguirre, Alma Rosa Aguirre logró destacar en la industria del espectáculo en México.

A lo largo de su trayectoria, Alma Rosa Aguirre logró participar con grandes figuras del cine mexicano, mostrando que no solo tenía una gran belleza sino también talento.

Alma Rosa Aguirre y su hermana Elsa Aguirre iniciaron su carrera en la industria del espectáculo luego de participar en concursos de belleza.

A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre la muerte de Alma Rosa Aguirre, actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

¿De qué murió Alma Rosa Aguirre, hermana de Elsa Aguirre?

La industria cinematográfica en México se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de la destacada actriz Alma Rosa Aguirre.

Alma Rosa Aguirre (Agencia México )

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Alma Rosa Aguirre murió el pasado 27 de enero a los 95 años de edad en La Casa del Actor, donde residía desde algunos años.

A lo largo de su trayectoria, Alma Rosa Aguirre participó en más de 30 largometrajes durante la época de oro del cine mexicano, convirtiéndose en un referente en la industria.

En un comunicado, La Casa del Actor lamentó el sensible fallecimiento de Alma Rosa Aguirre, hermana de la también actriz Elsa Aguirre.

“Con gran pesar comunicamos el deceso de nuestra querida compañera y admirada actriz Alma Rosa Aguirre, quien falleció anoche en La Casa del Actor, rodeada del cariño y respeto de sus compañeros, huéspedes, directora y miembros del patronato. Desde aquí, nuestro más sincero pésame a su hermana Elsa. Nunca la olvidaremos. Descanse en paz” La Casa del Actor

Sobre las causas de muerte de Alma Rosa Aguirre, se sabe que tuvo complicaciones naturales relacionadas con su edad.

Tras darse a conocer la muerte de Alma Rosa Aguirre, las redes sociales se han inundado de mensajes lamentando su fallecimiento.

Falleció la actriz Alma Rosa Aguirre, en La Casa del Actor, rodeada del cariño de sus compañeros, mi más sincero pésame a su hermana Elsa. Descanse en paz. pic.twitter.com/4LhJpahKJm — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) January 28, 2025

¿Quién fue Alma Rosa Aguirre, hermana de Elsa Aguirre?

Alma Rosa Aguirre nació el 19 de febrero de 1929 en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue una actriz de cine, televisión y teatro.

Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia se mudó a la Ciudad de México en búsqueda de mejores oportunidades.

A los 16 años, Alma Rosa Aguirre y su hermana Elsa participaron en un concurso de belleza organizado por la productora Clasa Films Mundiales.

Tanto Alma Rosa Aguirre como su hermana Elsa lograron sobresalir por lo que recibieron la oportunidad de participar en la película “El sexo fuerte” (1946).

Este fue el inicio de una amplía trayectoria en la industria tanto para Alma Rosa Aguirre como para su hermana Elsa.

Aunque participó en varias producciones, Alma Rosa Aguirre alcanzó éxito gracias a su participación en El siete machos junto a Mario Moreno Cantinflas.

Entre los trabajos más destacados de Alma Rosa Aguirre se encuentran:

Los viejos somos así

Nosotras las taquígrafas

Nosotras las sirvientas

El siete machos

El pecado de ser mujer

Alma Rosa Aguirre (Agencia México )

A lo largo de su trayectoria, Alma Rosa Aguirre logró compartir pantalla con grandes artistas como Sara García, Rubén Rojo y Pedro Armendáriz.

En 1959 con tan sólo 30 años, Alma Rosa Aguirre decidió retirarse temporalmente para dedicarse a su familia, volvió a trabajar en 1971 y tras tres películas más, se retiró de forma definitiva.

Durante sus últimos años de vida, Alma Rosa Aguirre se mantuvo alejada del ojo público.

Se dio a conocer que desde el 2018, Alma Rosa Aguirre residía en La Casa del Actor.

La última vez que se le vio en público fue en noviembre de 2023 cuando asistió al homenaje que le hicieron a su hermana Elsa Aguirre en la Asociación Nacional de Actores.