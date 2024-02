Fernando Lozada de 34 años de edad, ha dejado en incertidumbre al hablar de su papá; esto fue lo que dijo en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

Fernando Lozada abrió su corazón y reveló detalles de su vida privada en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

En la cena de nominados, Fernando Lozada contó que se enteró a los 24 años de edad que es adoptado y que su padre biológico es un actor mexicano muy famoso.

Fernando Lozada, celebridad con experiencia en los reality shows, llegó a La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo para ponerle un poco de drama a la convivencia.

Sin embargo, en esta ocasión, el participante abrió ante las cámaras y dejó ver su lado vulnerable al hacer una confesión sobre su vida personal.

Fernando Lozada expresó en la cena de nominados de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo que a los 24 años de edad se enteró que es adoptado.

Y que pudo saber quién es su padre biológico.

“Mi padre biológico es un actor de la tele pir muchos años de muchos años mexicano que nunca he dicho su nombre, nunca lo he mencionado y al parecer no lo voy a mencionar”

Fernando Lozada