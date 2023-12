¿Ya no existe el CryMua? El fandom de Yeri Mua ve clarísimo que tendría nuevo novio y su nombre sería Jey F.

El fandom de Yeri Mua -de 21 años de edad- está sacando su lado tóxico, porque el shippeo del CryMua subió de nivel y ya hasta se le voltearon por estarlo engañando con Jey F.

Así que te contamos quién es Jey F -de edad desconocida- el supuesto nuevo novio de Yeri Mua, que habría destruido el CryMua.

¿Yeri Mua ya no anda con Cry de 24 años de edad? En redes sociales ven que el CryMua ya terminó y todo por culpa de Jey F.

Según información rastreada por el fandom de Yeri Mua, la veracruzana estaría estrenando romance con Jey F por varias señales que ya le cacharon:

Pero ¿Quién es Jey F?

El supuesto nuevo novio de Yeri Mua lleva por nombre Jean Franco Vera, conocido como Jey F, y forma parte del sello discográfico FullBran Music.

Este es un cantante con quien Yeri Mua trabajó desde que lanzó su primer sencillo ‘Chupón’, y al ser el único que no la traicionó, se han mostrado inseparables.

Al igual que Yeri Mua, Jey F es nacido en Veracruz, y desde hace dos años comenzó a hacer música con FullBran Music.

Hasta el momento se desconocen otros detalles del reguetonero que sería novio de Yeri Mua.

Se dice que Jey F es el nuevo novio de Yeri Mua y quien habría terminado con el CryMua, pero todo podría ser solo shippeo escándalo el nivel.

Como te mencionamos anteriormente, hubieron tres señales por las que supuestamente Yeri Mua está estrenando romance, pero estas podrían ser fake.

La primera señal que el fandom de Yeri Mua tuvo sobre Jey F, fue un tatuaje en la pierna que este se hizo de Jessica Rabitt.

Y es que debido a su físico, su color de cabello y al detalle del tatuaje en que la caricatura tiene una perforación en el pezón, tal como Yeri Mua, se cree que se lo hizo por la influencer.

Sin embargo, la propia Yeri Mua aclaró en un en vivo que Jey F se hizo ese tatuaje desde hace tiempo, pero que su tatuador apenas lo compartió en su feed de Instagram.

Por otra parte, en TikTok circula la parte de un video donde Yeri Mua está pintando con Cry, de 24 años, pero de repente se daría un beso con Jey F.

Aunque la realidad es que el acercamiento que Yeri Mua tiene con Jey F es fuera de cámara, de modo que el beso está totalmente fuera de contexto.

Finalmente tienes que saber que circula un video donde Yeri Mua habría pasado accidentalmente su teléfono mostrando su fondo de pantalla.

Y aunque algunos videos muestran que sería una foto de ella besándose con Jey F, la verdad es que esta podría ser una imagen armada.

El video original de Yeri Mua y el fondo de pantalla, no logra captar nada, pues la influencer pasa demasiado rápido su teléfono. Sin embargo, en la supuesta prueba, se ve como si posicionara su celular directamente a la cámara para que vean su fondo.

Yeri Mua está siendo vinculada amorosamente con Jey F, pero esto llevó a que la influencer se haya tenido que disculpar con él y hasta con Tammy Parra.

Debido a que en redes sociales se rumoraba que Tammy Parra -de 21 años de edad- era la novia de Jey F, los reclamos no se han hecho esperar en sus redes sociales.

Lo mismo que está pasando con Jey F, a quien le están reclamando por terminar con el CryMua.

Ante ello, Yeri Mua compartió un tweet donde pidió disculpas a Tammy Parra y Jey F, pues es su fandom el que le están haciendo spam en sus post.

Por otra parte, Yeri Mua hizo un comunicado final en Twitter, donde señaló saber que sus verdaderos fans estarán con ella independientemente de con quién esté saliendo.

“No tengo miedo a volver a empezar, me he levantado mil veces y he visto a demasiadas personas entrar y salir de mi vida, solo espero que el apoyo de mi fandom no esté condicionado a que hombre llegue a tener a mi lado, creo que tengo muchísimo más que ofrecerles q eso…”.

Yeri Mua, influencer.