Cry reveló que pronto estrenará su primera canción, y los fans aseguran que aprendió bien de Yeri Mua.

Todo parece indicar que Cry -24 años- sigue cosechando éxitos, pues después de convertirse en el rostro de Vans, ahora se lanzará como cantante.

Pues a través de las redes sociales se reveló un video en donde Cry se encuentra grabando su primera canción y que por cierto, los fans están amando.

Por lo que aseguran que la influencia de Yeri Mua -22 años- le ayudó mucho a Cry pues ahora se aventurará como cantante con esta primera canción.

A través de las redes sociales se dio a conocer que Eduard Martinconi, mejor conocido como Cry, estrenará pronto su primera canción tal y como le ha hecho Yeri Mua.

Y es que todo apunta a que el CryMua continúa con los éxitos en las carreras tanto de Yeri Mua como de Cry, quien pronto estrenará su primera canción.

Pues ya varios expertos han hecho lecturas rápidas de cómo se ve el futuro tanto para Yeri Mua como para Cry, y aseguran que el éxito en la música es para ambos.

De acuerdo a la lectura de cartas que realizaron, Cry y Yeri Mua se encuentran en una nueva etapa de su vida.

Incluso es posible que ambos colaboren en varios proyectos juntos además del CryMua que realizan periódicamente en el canal de Twitch de Cry.

Pues incluso aseguran que durante la etapa musical de Cry tras lanzar su primera canción, es probable que haya un dueto con Yeri Mua.

De igual manera, esta lectura de cartas para el CryMua revela que Gudi, el mejor amigo de Yeri Mua será quien apoye a Cry durante su etapa como cantante siendo este su productor.

A ambos les irá bien y se pronostica que la canción que lance Cry, será un éxito pues su estilo se enfocará en lo romántico y tranquilo algo alternativo.

En la lectura de cartas también aseguraron que además de la música y el modelaje, Cry también explorará otros rubros como la actuación .

Se ha dado a conocer que el streamer de Twitch, Cry, se encuentra preparando lo que será su primera canción.

Algo que a muchos de sus fans ha emocionado pues se reveló un pequeño adelanto de la nueva canción de Cry.

De acuerdo a sus seguidores, la influencia de Yeri Mua en Cry se nota, por lo que esperan que su primera canción sea todo un éxito.

Es por eso que a través de su canal de difusión en Instagram, Cry agradeció a todos sus fans y a quienes siempre lo apoyan en sus nuevos proyectos más allá del streaming.

“Terminamos de grabar mi primera canción. Son las 2 am aquí y estoy muerto pero que bonita experiencia y qué ilusión me hace todo esto. No soy cantante, nunca lo he sido y nunca lo seré, pero quiero hacer un poco más por vosotros y entregar más que ‘streams o videos’, sentirme más suficiente, sentir que hago cosas que importan. Gracias por su amor y apoyo, ojalá no decepcionaros nunca.”

Cry