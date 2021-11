Ari Borovoy le exigió a Edith Márquez decir por qué fue “desagradable” trabajar con él, como lo afirmó en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Hace unos años, Edith Márquez se unió a Bobo Producciones, empresa de representaciones artísticas y producción de eventos, encabezada por Jack y Ari Borovoy.

La relación terminó de forma abrupta, entre rumores de que Edith Márquez había demandado a Ari Borovoy y a Bobo Producciones, sin que se aclarara nada hasta la fecha.

Ari Borovoy (@ariborovoy)

Edith Márquez: Trabajar con Ari Borovoy “es lo más desagradable que he vivido en mi carrera”

Edith Márquez parece seguir muy molesta por lo sucedido con Bobo Producciones, según las declaraciones que hizo para el canal de YouTube ‘En Casa de Mara’ a principios de mes.

La periodista Mara Patricia Castañeda preguntó a Edith Márquez, ‘¿qué pasó con Ary Borovoy?’. La cantante volvió a mostrarse evasiva, pero dijo:

“No, de ese tema no te quiere hablar, Mara. Es lo más desagradable que yo he vivido en mi carrera artística, lo más desagradable, al final. Al principio hicimos un gran equipo, pude conocer seres humanos realmente increíbles, hicimos grandes cosas, pero al final yo no sabía por qué estaban actuando de esa manera, entonces ese es un tema del que no te voy a hablar” Edith Márquez

Edith Márquez (@edithmarquezlanda)

Ari Borovoy: “Me parece fuera de lugar que [Edith Márquez] haya comentado eso”

A varias semanas de estas declaraciones, Ari Borovoy decidió romper el silencio, exigiéndole a Edith Márquez que hable claro y diga por qué fue “desagradable” trabajar con él.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, Ari Borovoy se dijo en desacuerdo con las declaraciones de Edith Márquez, aunque él tampoco quiso ahondar en las causas que la tendrían tan molesta.

“Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así, el final tampoco fue así, después se dieron ciertas cosas que yo no voy a comentar...” Ari Borovoy

Sin embargo, Ari Borovoy consideró que si la ex Timbiriche se atrevió a calificar su experiencia de trabajo con Bobo Producciones como “desagradable”, lo justo es que diga por qué:

“... me parecería justo que si te preguntan sobre cómo le fue con Bobo Producciones y que la respuesta sea que ‘es lo más desagradable que me ha sucedido, no puedo decir nada, pero es lo más desagradable’; si no puede decir nada, que no diga nada. Si puedes decir o si vas a decir, dilo” Ari Borovoy

Ari Borovoy (@ariborovoy)

Ari Borovoy exige a Edith Márquez ser clara y decir que no lo demandó

Ari Borovoy también se mostró molesto por la falta de claridad de Edith Márquez cuando le preguntan si lo demandó a él o a Bobo Producciones:

“También ha sido así constantemente cuando le preguntan si me demandó: ‘no puedo decir nada’. No, que diga que no hay ninguna demanda... que nunca se le debió dinero, porque nosostros en la compañía sí tenemos todo eso documentado” Ari Borovoy