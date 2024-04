Edith Márquez se enoja con reporteros que se metieron a su boda con Iñaki Marcos sin estar invitados

Edith Márquez, quien contrajo matrimonio con su mánager Iñaki Marcos el pasado 9 de abril, está muy molesta con la prensa.

Y es que reporteros y camarógrafos se presentaron a su boda con Iñaki Marcos; sin embargo, Edith Márquez nunca los invitó.

Así como tampoco quería que sus fans y personas ajenas a ella se enteraran del evento al que solo asistieron sus familiares e íntimos amigos.

Frente a micrófonos del programa Venga La Alegría, Edith Márquez -de 51 años de edad- se dijo molesta porque reporteros se metieron a su boda con Iñaki Marcos.

Así como desmiente que no haya saludado a la prensa y que la haya tratado mal al verla atando el nudo con Iñaki Marcos -de edad desconocida-.

“Ese día la prensa no esta convocada y sí voltee y saludé, para los que dicen que no”, dijo tajantemente la cantante a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México así como reveló el motivo de su disgusto.

“Era un día en que yo quería paz, ni siquiera suscitar ningún problema,simplemente queríamos estar relajados, tranquilos. Algo que me saca de onda es que siempre los atiendo aquí, en la radio o donde quiera que voy, yo les digo algo y los medios sacan otra, no todos, pero algunos sí... me saca de onda”

Edith Márquez