¿Quién es Alejandra Fernández? La hija adoptiva de Vicente Fernández, se han preguntado varios internautas desde que se dio a conocer la noticia de su muerte.

Sin duda alguna, el legado que dejó Vicente Fernández es tan profundo, que miles de sus fans han estado despidiéndolo en sus redes, recordándolo con un gran cariño y admiración.

De ese mismo modo han estado surgiendo un sinfín de dudas acerca de Don Vicente y su familia; una de ellas es sobre Alejandra Fernández, la hija del cantante.

Alejandra Fernández es la hija de Vicente Fernández y Maria del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, a quien la pareja adoptó cuando tenía solo 40 días de nacida.

Fue de ese modo que desde que era niña, Alejandra Fernández convivió con Vicente Jr., Alejandro y Gerardo; por lo que su lazo se volvió de una gran hermandad.

De acuerdo con lo que el mismo Vicente Fernández declaró en entrevistas anteriores, Alejandra Fernández es hija biológica de una de las hermanas de Doña Cuquita.

Pero por cuestiones personales, ella decidió dejarles a la niña a unos días de haber nacido; entonces, como Vicente Fernández no había tenido hijas, sino puros hijos, se encariñó completamente de ella, por lo que tomaron la decisión de aceptarla como un miembro más de su familia.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”.

Cabe señalar que Alejandra Fernández desconocía su propia historia. Fue hasta varios años después que se enteró de que Gloria del Refugio, a quien veía como una tía, en realidad era su mamá biológica.

Incluso, en alguna ocasión, cuando Alejandra Fernández tenía cuatro años de edad, la cuñada del ‘Charro de Huentitán’ intentó recuperar a su hija; pero la familia ya se había adaptado tanto a ella que a todos les resultó muy complicado ese nuevo cambio.

Entonces, la hermana de Doña Cuquita, optó por dejarles a Alejandra.

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”

Vicente Fernández