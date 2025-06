¿Quién es Danny Ramirez? El actor de Marvel y The Last of Us, aparece en el video de Papasito de Karol G.

A punto de estrenarse el nuevo video de Papasito de Karol G de 34 años de edad, los usuarios se dieron cuenta que Danny Ramirez, actor de Marvel, aparece en su video, por lo que te decimos detalles de él como:

¿Quién es Danny Ramirez?

¿Qué edad tiene Danny Ramirez?

¿Danny Ramirez tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Danny Ramirez?

¿Danny Ramirez tiene hijos?

¿Qué estudió Danny Ramirez?

¿En qué ha trabajado Danny Ramirez?

Danny Ramirez, actor de Marvel y The Last of Us sale en el video Papasito de Karol G

¿Quién es Danny Ramirez?

Danny Ramirez es un actor estadounidense de Marvel y The Last of Us con ascendencia latina, pues su madre es mexicana y su padre colombiano; sin embargo, nació en Illinois Chicago.

Danny Ramirez es reconocido por actuar en películas y series de Marvel como Capitán América: Un Nuevo Mundo, The Falcon and the Winter Soldier.

Y también éxitos como Top Gun: Maverick y The Last of Us.

Y ahora, Danny Ramirez ha sorprendido al ser el protagonista del nuevo video de Karol G, Papasito que se desprende de su nuevo disco ‘Tropicoqueta’.

Danny Ramírez, actor de Marvel y The Last of Us (AFP)

¿Qué edad tiene Danny Ramirez?

Danny Ramirez nació un 17 de septiembre de 1992, por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Danny Ramirez tiene pareja?

No hay información sobre si Danny Ramírez tiene pareja actualmente, ya que él suele ser bastante reservado sobre los detalles privados de su vida personal.

Danny Ramírez, actor de Marvel y The Last of Us (@dannyramirez / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Danny Ramirez?

Danny Ramírez nació un 17 de septiembre, por lo que su signo del zodíaco es Virgo, uno de los tres signos de tierra del horóscopo.

El signo de Virgo en el zodíaco suele ser representado por su perfeccionismo, orden, estructura, inteligencia y su carácter analítico.

También se sabe que los virus son personas, responsables y trabajadoras y observadoras como Danny Ramírez.

Si bien suelen ser bastante detallistas y observadoras, dentro del aspecto negativo de los Virgo es que suelen ser bastante críticos, no sólo con los que le rodean, sino con ellos mismos.

En ocasiones también suelen estar obsesionados con el orden y la limpieza o con los detalles que los rodean.

Danny Ramírez, actor de Marvel y The Last of Us (@dannyramirez / Instagram)

¿Danny Ramirez tiene hijos?

De momento se sabe que Danny Ramírez no tiene hijos.

¿Qué estudió Danny Ramirez?

Danny Ramírez asistió a la escuela secundaria superior Miami Coral Park, y para sus estudios universitarios en la actor asistió a Tisch School of the Arts.

Danny Ramírez, actor de Marvel y The Last of Us (@dannyramirez / Instagram)

¿En qué ha trabajado Danny Ramirez?

Danny Ramirez es reconocido por participar en varias series y películas como:

The Affair

Blindspot

Orange is the New Black

The Gifted

Black Mirror

The Falcon and the Winter Soldier

Tales of the Walking Dead

The Last of Us

Top Gun: Maverick

Winner

Capitán América: Un Nuevo Mundo

Avengers: Doomsday

Danny Ramírez, actor de Marvel y The Last of Us (@dannyramirez / Instagram)

En el caso de Marvel, Danny Ramírez interpreta a Joaquin Torres, quien heredó el manto de Falcon luego de que Sam Wilson (Anthony Mackie), heredara el puesto de Capitán América.

También con la ayuda de David Beckham y Victoria Alonso, Danny Ramírez hará su debut como director en la nueva película sobre fútbol llamada Baton.

De igual manera, Danny Ramirez protagonizó el video musical de Becky G ‘Mercedes’, fórmula que repetirá con Karol G en Papasito.

Danny Ramirez, actor de Marvel y The Last of Us sale en el video Papasito de Karol G

Karol G lanzó su nuevo disco llamado ‘Tropicoqueta’, y su nuevo sencillo Papasito estrenará su videoclip este 20 de junio.

Pero lo que llamó la atención a los usuarios y fans, es que Papasito será protagonizado por Danny Ramirez, la estrella de Marvel Studios y The Last of Us.

Y junto con un emoji en sus redes sociales, Danny Ramirez confirmó su participación en el próximo video de Karol G.