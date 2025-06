¿De qué habla Papasito? Esta es la letra en español de la canción de Karol G -de 34 años de edad- que viene en su álbum Tropicoqueta.

Karol G lanzó su nuevo disco Tropicoqueta en donde hace una fusión de ritmos latinos con sonidos que van desde el reguetón, trap, afrobeat, salsa, merengue y balada.

A través de las 20 canciones que conforman Tropicoqueta, Karol G hace un homenaje a la diversidad musical y a continuación te contamos todo sobre Papasito.

(@karolg)

¿De qué habla Papasito? Karol G

Papasito en la tercera canción del álbum Tropicoqueta de Karol G.

Esta es la letra en español de Papasito de Karol G

Te vi ahí, te ves tan bien esta noche

Lo juro por Dios, que muero de ganas por besarte

Mi corazón, bebé esta latiendo tan rápido

No sabía cuánto te necesitaba

Te estás acercando y ahora mis piernas empezaron a temblar

Sería delicioso probarte ahora mismo

Si pudiera intentarlo me haría tan psicótica

Por esa adicción necesitaría rehabilitación

Papacito, ay, qué rico tú

Te quiero y no solo para un ratito

Tocar tu cuerpo es mi deseo

Por favor, no se me enoje si me le robo un besito

Y es que quiero algo más que suene más oficial

Hacerte mi propiedad, y no quiero que se me haga tarde, sí

No está mal, lo que hacemos es genial

Fotico en la Polaroid, te la dejo pa’ que me recuerdes

Te voy a abrazar tan fuerte, es mi deseo

Voy a ser tu Julieta y tú mi Romeo

Porque nadie te ama como yo

Contigo, me siento tan afortunada

Baby, te quiero pa’ mí

Ámame fuerte con sentimiento

Sigamos juntos y vivamos la vida loca

Vamos a vivirla sin remordimientos ni sombras

Por esa adicción necesitaría rehabilitación

Papacito, ay, qué rico tú

Te quiero y no solo para un ratito

Tocar tu cuerpo es mi deseo

Por favor, no se me enoje si me le robo un besito

Ayy… Amor

Eres mi sueño hecho realidad

Papacito, ay, qué rico tú

Te quiero pa’ mí, no pa’ un ratico

Desear tu cuerpo es mi delito, uh

No se me enoje si le robo un besito

Esta es la letra de Papasito de Karol G

En Papasito, Karol G combina frases en inglés y español por lo que a continuación te mostramos la letra.

I saw you there, looking so good tonight

I swear to God, I’m dying to kiss you

My heart, bebé, it’s beating so, so fast

I didn’t know how much that I need you

You’re getting closer, and now, my legs just started shaking

Would be delicious to have a taste of you right now

If I could try, it would make me so psychotic

For that addiction, I would need a rehab

Papacito, ay, qué rico tú

I want you and not just for a little

Touching your body is my desire, uh

Please don’t be mad si me le robo un besito

Y es que quiero algo más, que suene más oficial

Hacerte mi propiedad, y no quiero que se me haga tarde, sí

No está mal, lo que hacemos es genial

Fotico en la Polaroid, te la dejo pa’ que me recuerdes

I’m gonna hold you so, so tight is my deseo

I’m gonna play your Juliet, and you, my Romeo

‘Cause no one loves you like me, with you, I feel so lucky

Baby, te quiero pa’ mí

Love me hard with sentimiento

Stay together and live la vida loca

Let’s go and live it with no regrets and shadows

For that addiction, I would need a rehab

Papacito, ay, qué rico tú

I want you and not just for a little

Touching your body is my desire, uh

Please don’t be mad si me le robo un besito

Ay Amor

You’re my dream come true

Papacito, ay, qué rico tú

Te quiero pa’ mí, no pa’ un ratico

Desear tu cuerpo es mi delito, uh

No se me enoje si le robo un besito