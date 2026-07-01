Danny Glover reveló públicamente que vive con Alzheimer desde 2023, diagnóstico que lo ha llevado a alejarse paulatinamente de la actuación.

En entrevistas con Today y People, el actor de 79 años de edad compartió los altibajos de su salud y explicó que decidió llevar él mismo la narrativa de su enfermedad.

Aunque no ha anunciado un retiro definitivo, Danny Glover se ha enfocado en pasar tiempo con su familia. Su estado actual es estable, lo que tranquilizó a sus seguidores al escuchar su testimonio directo.

Danny Glover (Michael R. Moore)

Danny Glover se alejó de la actuación tras diagnóstico de Alzheimer

Si bien Danny Glover no ha anunciado un retiro definitivo de la actuación, sí se hizo evidente un alejamiento paulatino de la industria.

Esto último debido a que el Alzheimer le impidió asumir nuevos proyectos en la pantalla grande, así como realizar viajes de manera constante.

En la actualidad, Danny Glover se ha enfocado en pasar tiempo con su familia, viviendo con su hija y su hermano menor.

Pese a que el Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el actor asegura que es capaz de recordar aspectos importantes de su vida.

Ya sean momentos dentro de su carrera en Hollywood o de su activismo en causas sociales, Glover ha podido sobrellevar la enfermedad.

El próximo 22 de julio el actor cumplirá 80 años de edad, siendo su hija quien también ha dado fe de los recuerdos que perduran en la mente de su padre, sin negar otros que ya no recuerda del todo.

El panorama de Danny Glover en cuanto a su salud se encuentra estable, algo que tranquilizó a sus fans al ser él mismo quien habló de su enfermendad de manera lúcida.