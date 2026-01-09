Mel Gibson es una de las figuras más reconocidas y polémicas de Hollywood, quien se consolidó en su momento al dirigir La Pasión de Cristo.

Luego de años en las sombras y con proyectos pequeños, Mel Gibson se prepara para regresar a lo alto de la cartelera, precisamente con la segunda entrega de La Pasión de Cristo.

¿Quién es Mel Gibson?

Mel Columcille Gerard Gibson, mejor conocido como Mel Gibson, es un actor, director y productor de cine estadounidense; con una carrera que se extiende desde la década de los 70’s.

¿Qué edad tiene Mel Gibson?

Mel Gibson nació el 3 de enero de 1956, actualmente tiene 70 años.

¿Quién es la esposa de Mel Gibson?

Mel Gibson ha estado relacionado sentimentalmente con tres mujeres diferentes, entre esposas y parejas:

Robyn Moore (esposa de 1980 a 2011, cuando se divorciaron)

Oksana Grigorieva (pareja de 2009 a 2010)

Rosalind Ross (pareja desde 2014)

¿Qué signo zodiacal es Mel Gibson?

Al haber nacido el 3 de enero, Mel Gibson es del signo de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Mel Gibson?

Mel Gibson tiene un total de 9 hijos con todas las parejas que ha estado relacionado.

Con Robyn Moore tuvo 7 hijos; Hannah, Edward, Christian, Willie, Louis, Milo y Tommy.

Con Oksana Griogorieva tuvo un hijo, lo mismo que con Rosalind Ross.

¿Qué estudió Mel Gibson?

Mel Gibson estudió cine y actuación en el National Institute of Dramatic Art.

¿En qué ha trabajado Mel Gibson?

Mel Gibson ha tenido una carrera prolífica en cine, actuando como dirigiendo varias películas importantes.

Además en 2025 fue nombrado enviado presidencial de Donald Trump en Hollywood, junto a Sylvester Stallone y Jon Voight.

Estos son los trabajos más importantes de Mel Gibson en Hollywood:

Summer City

Mad Max

Tim

The Chain Reaction

Gallipoli

Mad Max 2

Attack Force Z

The Year of Living Dangerously

Mrs. Soffel

The Bounty

The River

Mad Max Beyond Thunderdome

Lethal Weapon

Tequila Sunrise

Lethal Weapon 2

Bird on a Wire

Air America

Hamlet

Lethal Weapon 3

Forever Young Daniel McCormick

The Man Without a Face

Maverick

Pocahontas

Braveheart

Casper

Ransom

Fathers’ Day

Conspiracy Theory

FairyTale: A True Story

Lethal Weapon 4

Payback

The Simpsons

The Million Dollar Hotel

Chicken Run

The Patriot

What Women Want

Signs

We Were Soldiers

The Singing Detective

Paparazzi Anger Management

Edge of Darkness

The Beaver

Get The Gringo

Machete Kills

The Expendables 3

Blood Father

Daddy’s Home 2

Dragged Across Concrete

The Professor and the Madman

Force of Nature

Fatman

Boss Level

Dangerous

Last Looks

Misión Panamá

Agent Game Olsen

Father Stu

Hot Seat Wallace Reed

Bandit

On the Line

Confidential Informant

Desperation Road

Boneyard

The Passion of the Christ

Apocalypto

Hacksaw Ridge

Flight Risk

The Resurrection of the Christ: Part One

The Resurrection of the Christ: Part Two

Mel Gibson estrenará la segunda parte de La Pasión de Cristo en 2027

Luego de muchos años de planeación y producción, Mel Gibson por fin podrá estrenar la ansiada segunda parte de La Pasión de Cristo, ahora denominada La Resurrección de Cristo.

No solo eso, Mel Gibson señala que esta película es tan ambiciosa que tendrá que partirla en dos, estrenando ambas partes de La Resurrección de Cristo en 2027.

Las películas explorarán los tres días que pasaron entre la muerte de Cristo y su regreso, así como su ascenso al cielo.

Siendo para muchos la que podría ser la obra magna de Mel Gibson como director, colocándolo como uno de los más importantes de todos los tiempos, a pesar de todas las polémicas a su alrededor.