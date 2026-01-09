Mel Gibson es una de las figuras más reconocidas y polémicas de Hollywood, quien se consolidó en su momento al dirigir La Pasión de Cristo.
Luego de años en las sombras y con proyectos pequeños, Mel Gibson se prepara para regresar a lo alto de la cartelera, precisamente con la segunda entrega de La Pasión de Cristo.
¿Quién es Mel Gibson?
Mel Columcille Gerard Gibson, mejor conocido como Mel Gibson, es un actor, director y productor de cine estadounidense; con una carrera que se extiende desde la década de los 70’s.
¿Qué edad tiene Mel Gibson?
Mel Gibson nació el 3 de enero de 1956, actualmente tiene 70 años.
¿Quién es la esposa de Mel Gibson?
Mel Gibson ha estado relacionado sentimentalmente con tres mujeres diferentes, entre esposas y parejas:
- Robyn Moore (esposa de 1980 a 2011, cuando se divorciaron)
- Oksana Grigorieva (pareja de 2009 a 2010)
- Rosalind Ross (pareja desde 2014)
¿Qué signo zodiacal es Mel Gibson?
Al haber nacido el 3 de enero, Mel Gibson es del signo de Capricornio.
¿Cuántos hijos tiene Mel Gibson?
Mel Gibson tiene un total de 9 hijos con todas las parejas que ha estado relacionado.
Con Robyn Moore tuvo 7 hijos; Hannah, Edward, Christian, Willie, Louis, Milo y Tommy.
Con Oksana Griogorieva tuvo un hijo, lo mismo que con Rosalind Ross.
¿Qué estudió Mel Gibson?
Mel Gibson estudió cine y actuación en el National Institute of Dramatic Art.
¿En qué ha trabajado Mel Gibson?
Mel Gibson ha tenido una carrera prolífica en cine, actuando como dirigiendo varias películas importantes.
Además en 2025 fue nombrado enviado presidencial de Donald Trump en Hollywood, junto a Sylvester Stallone y Jon Voight.
Estos son los trabajos más importantes de Mel Gibson en Hollywood:
- Summer City
- Mad Max
- Tim
- The Chain Reaction
- Gallipoli
- Mad Max 2
- Attack Force Z
- The Year of Living Dangerously
- Mrs. Soffel
- The Bounty
- The River
- Mad Max Beyond Thunderdome
- Lethal Weapon
- Tequila Sunrise
- Lethal Weapon 2
- Bird on a Wire
- Air America
- Hamlet
- Lethal Weapon 3
- Forever Young Daniel McCormick
- The Man Without a Face
- Maverick
- Pocahontas
- Braveheart
- Casper
- Ransom
- Fathers’ Day
- Conspiracy Theory
- FairyTale: A True Story
- Lethal Weapon 4
- Payback
- The Simpsons
- The Million Dollar Hotel
- Chicken Run
- The Patriot
- What Women Want
- Signs
- We Were Soldiers
- The Singing Detective
- Paparazzi Anger Management
- Edge of Darkness
- The Beaver
- Get The Gringo
- Machete Kills
- The Expendables 3
- Blood Father
- Daddy’s Home 2
- Dragged Across Concrete
- The Professor and the Madman
- Force of Nature
- Fatman
- Boss Level
- Dangerous
- Last Looks
- Misión Panamá
- Agent Game Olsen
- Father Stu
- Hot Seat Wallace Reed
- Bandit
- On the Line
- Confidential Informant
- Desperation Road
- Boneyard
- The Passion of the Christ
- Apocalypto
- Hacksaw Ridge
- Flight Risk
- The Resurrection of the Christ: Part One
- The Resurrection of the Christ: Part Two
Mel Gibson estrenará la segunda parte de La Pasión de Cristo en 2027
Luego de muchos años de planeación y producción, Mel Gibson por fin podrá estrenar la ansiada segunda parte de La Pasión de Cristo, ahora denominada La Resurrección de Cristo.
No solo eso, Mel Gibson señala que esta película es tan ambiciosa que tendrá que partirla en dos, estrenando ambas partes de La Resurrección de Cristo en 2027.
Las películas explorarán los tres días que pasaron entre la muerte de Cristo y su regreso, así como su ascenso al cielo.
Siendo para muchos la que podría ser la obra magna de Mel Gibson como director, colocándolo como uno de los más importantes de todos los tiempos, a pesar de todas las polémicas a su alrededor.