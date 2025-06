En junio de 2025 Daniela Castro se vio inmersa en un pleito con la periodista Ana María Alvarado por unas declaraciones.

La actriz mexicana que ha hecho carrera en telenovelas por sus papeles de villana, aunque hay veces en las que es alcanzada por la polémica.

Daniela Castro Rodríguez es una actriz originaria de la Ciudad de México.

Aunque ya tiene una amplia carrera en televisión, también es conocida por ser hija del cantante, músico y compositor Javier Castro Muñoz.

El debut de Daniela Castro en la televisión fue en la serie juvenil “Cachún, cachún, ra-ra”.

Su trabajo como actriz de telenovelas ha sido ampliamente reconocido.

Pues Daniela Castro ha ganado importantes galardones con importancia a nivel nacional e internacional:

La actriz mexicana nació el 17 de agosto de 1969; en la actualidad tiene 55 años de edad.

Desde 1999 Daniela Castro está casada con el empresario Gustavo Díaz Ordaz III.

De acuerdo con la astrología, Daniela Castro nació bajo el signo de Leo.

La actriz es madre de tres hijos llamados: Danka, Alexa y Gustavo.

Todos son fruto de su matrimonio con el empresario Gustavo Díaz Ordaz.

La actriz mexicana estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

La trayectoria de Daniela Castro es de actriz de televisión en telenovelas como:

La periodista Ana María Alvarado recordó sus días de escuela con Daniela Castro, a quien definió como una “bully”.

Por lo que comentó, la actriz ingresó a la misma escuela que ella cuando era parte de “Cachún, cachún, ra-ra”.

Pero lo que más recordó de ella fue que solía molestar a sus compañeros de escuela.

Los comentarios de Ana María Alvarado no fueron bien recibidos por Daniela Castro.

Pues tuvieron lugar después de que su hija Danka, en entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, relatara haber sido víctima de bullying en cuando tenía 8 años.

En el programa de entrevistas de Yordi Rosado la actriz Daniela Castro salió a dar respuesta a los comentarios de Ana María Alvarado.

En primer lugar, le pidió que “no se volviera a meter con su hija”. Señalando la mala actitud de alegrarse por lo que le pasa a una niña.

Del mismo modo, Daniela Castro negó las acusaciones de Ana María Alvarado, asegurando que la hoy periodista era la “mala persona”.

Además de recordarle que en la escuela no le hablaba a ella ni a su grupo de amigas y que ella al día de hoy es una “pseudoperiodista”.

Ana María Alvarado tampoco se quedó callada ante la réplica de la actriz.

Por lo que durante una transmisión en su canal de YouTube aclaró algunos de los puntos que mencionó la actriz.

En este sentido, aseguró jamás haber atacado a su hija como señaló con Yordi Rosado.

Mientras que enfatizó sus primeras declaraciones diciendo que Daniela Castro sí molestó a las amigas con las que se juntaba.

“Yo jamás me burlaría de eso, jamás diría que qué bueno que molestaron a su hija, oye el video otra vez, porque no dije eso, yo no me metí con tu hija, ni diré que está bien que hagan bullying en la escuela”.

Ana María