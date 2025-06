Ana María Alvarado es llamada “pseudoperiodista” por Daniela Castro y la acusa de morderle la mano a Maxine Woodside

Daniela Castro confronta a Ana María Alvarado, excolaboradora de Maxine Woodside, quien la acusó de haberle hecho bullying en la escuela.

Además de negar lo dicho por Ana María Alvarado, Daniela Castro la llama “pseudoperiodista” y asegura que no se puede esperar nada de quien le mordió la mano a Maxine Woodside.

Daniela Castro aprovechó su entrevista con Yordi Rosado -de 53 años- para desmentir lo dicho por Ana María Alvarado, a quien acusa de morder la mano de Maxine Woodside.

Daniela Castro -de 55 años- confirma haber asistido a la misma escuela que Ana María Alvarado -de 56 años-, donde ingresó un año más tarde que la comunicadora.

Sin embargo, no convivieron porque no eran parte del mismo grupo de amigas por lo que es mentira que la actriz tratara mal a la excolaboradora de Maxine Woodside -de 76 años-.

La declaración llega luego de que Ana María Alvarado asegurara:

“Era de las que molestaba y bien, tal vez ya pasaron unos cuantos años y lo olvidó, pero cuando te molestaban a ti no se te olvida, o cuando molestaban a tus amigas y yo vi cosas que hacía Daniela,y trataba muy mal, nos trataba muy mal”

Por lo que tras desmentirla, le pide no meterse con su hija.

Así como, una vez más, niega haber sido mala como Ana María Alvarado, quien además de traicionar a ‘La reina de la radio’ tiene que inventarse cosas para tener rating.

"Yo ni caso te hacía porque no eras parte de mi grupo de amigas. Tú sí eras tremenda y eras mala, entonces, te voy a pedir un favor, no te vuelvas a meter con mi hija ni conmigo. Jamás te he dado una entrevista . Qué se puede pensar de ti, que le diste la espalda y le mordiste la mano a La reina de la radio, a la señora doña Maxine Woodside, pues que tienes que sacar sapos y centellas de tu boca para tener un poquito de rating”

Daniela Castro