Fue a través de una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin de 61 años de edad, que Danka Castro se sinceró sobre el terrible acoso que vivió durante la secundaria.

Y es que la actriz contó que el bullying en la prestigiosa escuela donde estudió era insoportable, pues tuvo que sobrevivir a terribles acciones por parte de sus compañeras de clase.

“Me metieron a un bote de basura, casi me meten al escusado (...) me pegaron en las piernas, me patearon, me aventaron de las escaleras, me quitaron mi comida”.

Danka Castro, hija de Daniela Castro.