La actriz alemana Collien Fernandes denunció a su exmarido, el también actor Christian Ulmen, por presuntamente difundir imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial, en un caso que ha sacudido a Alemania y podría derivar en reformas legales.

De acuerdo con la denuncia de Collien Fernandes, Ulmen habría creado durante más de 10 años perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por Fernandes, desde donde distribuyó videos e imágenes pornográficas manipuladas, mejor conocidas como deepfakes y que simulaban su cuerpo en situaciones explícitas.

Collien Fernandes asegura que cientos de hombres recibieron deepfakes sexuales con su cuerpo

El caso de Collien Fernandes contra su ex marido Christian Ulmen, ha escandalizado a Alemania, tanto a la farándula como a las esferas legales y políticas tras revelarse que el actor estuvo difundiendo durante 10 años imágenes pornográficas falsas de su ex esposa hechas con IA.

Fernandes asegura que cientos de hombres recibieron ese contenido, e incluso al menos 30 mantuvieron relaciones virtuales creyendo que interactuaban con ella, incluyendo conversaciones íntimas con una voz generada por inteligencia artificial.

La actriz alemana Collien Fernandes denunció a su ex marido Christian Ulman por difusión sexual de deepfake con su cuerpo (Imago/Eibner-Pressefoto/Jadranko Marja)

El caso, que se investiga en España, ha provocado indignación pública en Alemania por lo que miles de personas se manifestaron en Berlín en apoyo a las víctimas de violencia sexual digital.

Es por eso que ahora el gobierno alemán ya analiza endurecer la legislación para castigar la creación y difusión de este tipo de contenido conocido como deepfakes y que ha afectado a Collien Fernandes y cientos de mujeres más.

Por su parte, la ministra de Justicia alemana Stefanie Hubig, planteó una reforma para que los contenidos sexuales falsos sean explícitamente sancionables, al considerar que la violencia digital puede ser tan grave como la física.