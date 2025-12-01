Cassandra García Olea obtuvo la corona como Miss México 2025 y será la representante de México en Miss Mundo 2026.

Miss México 2025 ya eligió a su representante y Cassandra García fue elegida por su preparación integral, liderazgo y belleza.

¿Quién es Cassandra García Olea? Miss México 2025

Cassandra García Olea es originaria de Morelos, y fue selecciona como Miss México en le certamen que se realizó en el Auditorio Santiago en Monterrey.

La participante de Miss México 2025 se describió como una mujer disciplinada y comprometida.

Cassandra García Olea, Miss México 2025 (Instagram/@cassandra_gaol)

¿Qué edad tiene Cassandra García Olea?

Cassandra García Olea tiene 23 años de edad.

¿Quién es el esposo de Cassandra García Olea?

Se desconoce si Cassandra García Olea tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Cassandra García Olea?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento de Cassandra García Olea, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Cassandra García Olea?

Cassandra García Olea no tiene hijos.

Cassandra García Olea (Instagram/@cassandra_gaol)

¿Qué estudió Cassandra García Olea?

Cassandra García Olea estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas; actualmente estudia un posgrado en Relaciones Internacionales.

¿En qué ha trabajado Cassandra García Olea?

Cassandra García Olea es la ganadora de Miss México 2025 y será la representante de México en Miss Mundo.

Cassandra García Olea es la ganadora de Miss México 2025

La final de Miss México se realizó el domingo 30 de noviembre en Monterrey, Nuevo León y Cassandra García Olea fue elegida como la representante de México en Miss Mundo 2025.

Además de acudir al certamen Miss Mundo 2026, Cassandra García Olea tendrá contratos y un programa de preparación profesional para ser una digna representante internacional.

Cassandra García Olea será una de las participantes en Miss Mundo 2026, el cual se realizará en el primer semestre del año.

La modelo destacó por su porte, inteligencia y belleza, además de demostrar un talento natural.