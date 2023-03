Ahora que Shakira, de 46 años de edad, ha dejado claro que no regresaría con Gerard Piqué, de 36 años de edad, aseguran que la cantante ya está pensando en rehacer su vida.

Así es, Shakira estaría contemplando darse una nueva oportunidad en el amor y es que hay muchos hombres detrás de ella.

Uno de ellos sería Carson Daly, su compañero de The Voice, con quien la vieron conviviendo fuera del programa de televisión.

A Shakira la captaron muy sonriente junto a Carson Daly en un juego de hockey, ambos apoyaban a los New York Islanders.

Aunque no hubo intercambio de caricias y mucho menos de besos, testigos aseguran que la cantante y el presentador televisivo se veían muy a gusto y cómodos juntos, pero…

Shakira y Carson Daly (@nhl / Instagram)

¿Quién es Carson Daly?

Carson Daly nació un 22 de junio de 1973 por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

Carson Daly inició su carrera como locutor de radio de la estación KOME en San José, California. Posteriormente fue reclutado por MTV para fungir como DJ en un reality llamado “Motel California”.

En 1998 debutó como anfitrión y presentador televisivo también de la mano de MTV.

Ha estado al frente de programas como “Total Request”, “MTV Live”, “Last Call with Carson Daly”, “Especial de Nochevieja para NBC”.

En 2011 se convirtió en el productor ejecutivo de The Voice, programa que ha ganado cuatro premios Emmy. Donde también conoció a Shakira.

Carson Daly junto a Ariana Grande (@carsondaly / Instagram)

Asimismo Carson Daly también ha debutado como actor, tuvo una participación especial en la comedia My Name Is Earl. Así como también se hizo de un pequeño papel en el programa Chappelle’s Show de Dave Chappelle.

En Instagram lo puedes encontrar como “carsondaly”, espacio donde lo siguen 622 mil personas.

En la red social suele compartir fotografías junto a celebridades así como imágenes de sus proyectos televisivos. Aunque sus fans esperaban que él compartiera su reciente foto junto a Shakira, ninguno de los involucrados lo hizo.

Fue la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (NHL) quien destapó el encuentro.