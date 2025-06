Carlos Espejel -de 53 años de edad- alertó a sus seguidores al compartir un video para informar que sufrió una parálisis facial.

Afección de la que aún no se recupera y que está siendo aprovechada por algunas personas que intentan cometer fraude a nombre de Carlos Espejel.

Carlos Espejel advierte sobre estafas a su nombre

Mediante un nuevo video publicado en el Instagram de Carlos Espejel, el actor dice no estar pidiendo dinero tras sufrir una parálisis facial.

“No se dejen sorprender, no es cierto que yo estoy haciendo una recolecta”, dice Carlos Espejel en la red social.

Carlos Espejel (@carlosespejel / Instagram)

El comediante dejó entrever que alguien está pidiendo dinero a su nombre para cometer fraude.

“No es cierto que lo hago para pedir dinero, no lo he hecho antes y no lo voy hacer ahora”, dijo el actor en video.

“S tuviera que hacerlo, lo haría, no creo que tenga nada de malo el pedir ayuda, no, en el caso de que lo requiera, pero no. Gracias a Dios, a mi trabajo, no es mi situación” Carlos Espejel

¿Cuál es el estado de salud de Carlos Espejel?

Carlos Espejel dice encontrarse bien pese a tener paralizado parte de su rostro.

“Cada día voy un poquito mejor, cada vez me siento mejor”, señala Carlos Espejel, quien está intentando continuar con su rutina.

En el mes de mayo, el actor mexicano informó haber sufrido una parálisis facial que le provocó el estrés por lo ya inició un tratamiento que lo ayuda a relajar los nervios faciales.

A su vez, estos se encargan de enviar señales a los músculos que permiten el movimiento.

Por lo que Carlos Espejel agradece a sus seguidores sus mensajes de apoyo y cariño, ya que es importante tener un buen estado de ánimo, además de paciencia.

“Quiero darles las gracias por sus muestras de cariño. Me han mandado muchos mensajes. Muchas gracias. Ayuda mucho sentirse querido, admirado” Carlos Espejel

Carlos Espejel (Agencia México)

Finalmente, Carlos Espejel recuerda que esta condición es muy común y no hay de qué preocuparse, sino ocuparse.

Y es que la mayoría de las personas que pierden el movimiento de una parte de su rostro logran recuperarlo, aunque no hay un lapso de tiempo definitivo.

Así como dependiente de la inflamación de los nervios faciales podrían quedar secuelas o no.