Bruce Springsteen es una de las figuras más emblemáticas del rock mundial, quien recientemente se metió a una controversia con Donald Trump, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’?

¿Qué edad tiene Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’?

¿Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’ tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’?

¿Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’ tiene hijos? ¿Qué estudió JBruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’?

¿En qué trabajó Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’?

¿Quién es Bruce Springsteen, músico estadounidense apodado ‘El Jefe’?

Bruce Springsteen es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes del rock.

Es conocido por su estilo que mezcla rock, folk y letras sobre la clase trabajadora, además de sus enérgicos conciertos con la E Street Band.

Ha vendido más de 140 millones de álbumes y posee hitos como Born to Run y Born in the U.S.A..

Bruce Springsteen (ANGELA WEISS / AFP)

¿Qué edad tiene Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch y creció en Freehold, por lo que tiene actualmente 76 años

¿Bruce Springsteen, apodado ‘El Jefe’, tiene esposa?

Springsteen está casado con Patti Scialfa, quien también es cantautora e integrante de la E Street Band; ambos se casaron en 1991.

Anteriormente, estuvo casado con la actriz Julianne Phillips entre 1985 y 1989.

Bruce Springsteen (JIM WATSON / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Bruce Springsteen?

Al haber nacido el 23 de septiembre, el signo zodiacal de Bruce Springsteen es Libra.

Este signo suele asociarse con la búsqueda del equilibrio y la justicia, temas muy recurrentes en sus composiciones sociales.

¿Bruce Springsteen tiene hijos?

Sí, Bruce Springsteen tiene tres hijos con Patti Scialfa:

Evan James Springsteen: El mayor, dedicado también al mundo de la música y la radio.

Jessica Rae Springsteen: Una destacada jinete profesional que ha representado a EE. UU. en los Juegos Olímpicos.

Samuel Ryan Springsteen: Quien se desempeña como bombero en Nueva Jersey.

Bruce Springsteen (ANDER GILLENEA / AFP)

¿Qué estudió Bruce Springsteen?

Se sabe que Bruce Springsteen, tras graduarse de la secundaria Freehold High School en 1967, se matriculó en el Ocean County College, pero no completó una carrera universitaria.

Esto ya que decidió dedicarse por completo a la música y tocar en bandas locales.

Bruce Springsteen (GEOFF ROBINS / AFP)

¿En qué trabajó Bruce Springsteen ‘El Jefe’?

Antes de alcanzar la fama, Bruce Springsteen tuvo trabajos ocasionales, pero desde joven se enfocó principalmente en su carrera musical.

Inició tocando la guitarra en bares y clubes nocturnos de la costa de Nueva Jersey, por lo que su “oficio” ha sido, casi exclusivamente, ser músico, compositor y el líder indiscutible de su banda.

Luego logró reconocimiento con álbumes como Born to Run y Born in the U.S.A., que lo consolidaron como una estrella internacional.