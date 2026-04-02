El enfrentamiento entre Bruce Springsteen y Donald Trump volvió a escalar, luego de que el músico lanzara duras críticas contra el mandatario durante su gira, calificando a su gobierno como “corrupto, incompetente y racista”, lo que provocó una respuesta inmediata desde la Casa Blanca.

Asimismo, Donald Trump se lanzó en contra de Bruce Springsteen a través de su red social Truth, llamándolo “pasa seca” al criticar su apariencia, y asegurar que sus conciertos eran “malos y aburridos” y de mala calidad.

¿Qué dijo Bruce Springsteen de Trump?

Durante un concierto en Minneapolis, Bruce Springsteen quien también es conocido como “el Jefe”, arremetió contra la administración de Trump, a la que acusó de ser “corrupta, incompetente, racista, imprudente y traicionera”.

Además el músico advirtió que Estados Unidos atraviesa un momento peligroso para su democracia, pues también criticó políticas como la migración y la relación con aliados internacionales.

De igual manera, Springsteen señaló que el gobierno actúa de forma “depredadora” y sin respeto por valores democráticos.

Las declaraciones de Bruce Springsteen forman parte de una postura política constante del artista, quien ha utilizado su gira “Land of Hope and Dreams” como plataforma de protesta contra Trump.

Trump responde a Springsteen con insultos y llamado a boicot

La reacción de Trump ante las declaraciones de Bruce Springsteen, no se hizo esperar, pues a través de su red social Truth, el presidente llamó a sus seguidores MAGA a boicotear los conciertos de Springsteen, calificándolos como “carísimos” y de mala calidad.

Además, Donald Trump insultó al cantante directamente al describirlo como un cantante “malo y aburrido”, un “perdedor total” y hasta compararlo con una “pasa seca”.

Incluso, lo acusó de padecer el llamado “síndrome de trastorno de Trump”, término que suele usar para referirse a sus críticos.

El enfrentamiento entre ambos no es nuevo, pero se intensificó recientemente por el tono político de los conciertos de Springsteen, quien ha utilizado su música y discursos para cuestionar las políticas de Trump y llamar a la acción cívica.