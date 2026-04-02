Donald Trump publicó un ataque personal en su red social Truth contra Bruce Springsteen, llamándolo “dried up prune” o “pasa seca” con mala cirugía plástica y pidió boicotear sus conciertos.

A través de su red social, Trump lanzó una serie de insultos contra el cantante, a quien calificó como un artista “aburrido” y “malo”, además de burlarse de su apariencia física.

Trump llama “pasa reseca” a Bruce Springsteen y pide a MAGA boicotear sus shows

Como ya se reveló, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra el músico Bruce Springsteen y pidió a sus seguidores del movimiento MAGA boicotear sus conciertos.

Entre los comentarios más polémicos, el Trump lo describió como una “pasa reseca”, intensificando así el tono de su enfrentamiento público.

Donald Trump lanza ataque contra el músico Bruce Spreensteen y llama a un boicot a sus conciertos (@realDonaldTrump​ / Truth)

También acusó a Springsteen de padecer el llamado “síndrome de Trump”, término que suele usar para referirse a sus críticos.

Es por eso que Donald Trump pidió directamente a sus simpatizantes boicotear sus shows, asegurando que sus conciertos son “carísimos” y de mala calidad.

Este ataque de Trump contra Springsteen, ocurre en medio de una escalada de tensiones entre ambos personajes, que llevan años enfrentados por motivos políticos.

El conflicto entre Donald Trump y Bruce Springsteen no es nuevo, y se reavivó luego de el músico criticara duramente al gobierno de Trump durante el arranque de su gira 2026, donde lo acusó de encabezar una administración “corrupta” y “peligrosa”.

El músico ha sido uno de los artistas más abiertos en su oposición a Trump, utilizando incluso sus conciertos como plataforma para mensajes políticos.