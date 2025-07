Finalmente se ha dado a conocer el reparto de The Legend of Zelda, la película live action que incluye incluye la participación de Bo Bragason.

Sí, Bo Bragason dará vida a la princesa Zelda en la película de acción real, The Legend of Zelda, que se estrenará en 2027, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Bo Bragason?

Bo Bragason es una actriz inglesa. Nació en Chichester, Reino Unido.

Es conocida por su participación en la serie de Disney+, Renegade Nell, así como ha participado en películas como Hidden Love, Censor y The Radleys.

En Instagram la encuentra como bobragason, plataforma donde la siguen poco más de 11 mil personas.

Bo Bragason (@bobragason / Instagram)

¿Qué edad tiene Bo Bragason?

Bo Bragason tiene 21 años de edad; sin embargo, se desconoce su fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es el esposo de Bo Bragason?

Se desconoce el estado civil de Bo Bragason.

¿Qué signo zodiacal es Bo Bragason?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Bo Bragason y por tanto el signo zodiacal al que pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Bo Bragason?

Al haber poca información personal de Bo Bragason en Internet, se desconoce si la actriz tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Bo Bragason?

Bo Bragason estudió la secundaria en Knutsford Academy, escuela que se especializa en las artes escénicas y está ubicada en Cheshire, Inglaterra.

Atraída por la actuación, se unió al grupo de teatro amateur Knutsford Little Theatre, y al Teatro Nacional de la Juventud de Gran Bretaña.

Así como tomó clases los sábados en la escuela especializada en arte dramático, David Johnson Drama.

Bo Bragason (@bobragason / Instagram)

¿En qué ha trabajado Bo Bragason?

En 2007, siendo una niña, Bo Bragason tuvo una pequeña participación en la película Hidden Love.

No obstante, su debut en televisión lo hizo una década después en la miniserie de BBC One, Three Girls, donde interpretó a Rachel Winshaw.

Posteriormente la llamaron para participar en las series: Moving On y Creeped Out.

En 2016 hizo una captura de movimiento en la película Kingsglaive: Final Fantasy XV, y en 2021 fue parte de la película de terror psicológico Censura.

Entre su filmografía destacan títulos como:

El embarcadero

Nell Renegada

Los Radleys

Se Arrastra

Avanzando

Tres chicas

Bo Bragason (@bobragason / Instagram)

Bo Bragason es Zelda en la película live action de The Legend of Zelda

Nintendo lo hizo oficial. Bo Bragason encarnará a la princesa Zelda en la versión live action de The Legend of Zelda.

El director de Nintendo, Shigeru

Miyamoto, de 72 años, anunció en la red social X, a Bo Bragason y a Benjamin Evan Ainsworth, de 16 años, como los protagonistas.

"Me complace anunciar que, para la película live action de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla" Shigeru Miyamoto

The Legend of Zelda se estrenará el 7 de mayo de 2027.