Por medio de un reporte financiero de ventas de Nintendo se ha confirmado la película de The Legend of Zelda.

Aunque esta película de Nintendo será distinta a la exitosa de Mario Bros, ya que la cinta de The Legend of Zelda será un live action.

Así que presta atención que te damos los detalles de la película The Legend of Zelda sobre quién será el director y su fecha de estreno en cines.

Película de The Legend of Zelda se encuentra en desarrollo

Sony y Nintendo serán los encargados del desarrollo de la adaptación live action de The Legend Of Zelda.

Película live action The Legend of Zelda que ya tendría a su director, siendo dirigida por Wes Ball, de 44 años de edad, conocido por su trabajo en Planet Of The Apes.

Asimismo, se sabe que la película de The Legend of Zelda aún no tiene un nombre en específico, pues aún se encuentra en fase temprana de desarrollo.

Mientras que la trama de la película de The Legend of Zelda se desconoce ya que el guión se encuentra en escritura.

Sin embargo, se espera que la película live action de The Legend of Zelda podría ser bastante fiel a la historia del famoso videojuego.

Debido a que su director, Wes Ball es un fiel fan de The Legend of Zelda desde que era solo un niño, incluso el cineasta pidió la película hace 13 años a través de sus redes sociales.

Y que ahora por coincidencia o cosas del destino, será el propio Wes Ball quien dirija la película live action de The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo)

¿Cuándo se estrenaría la película de The Legend of Zelda?

Ante la noticia de la película live action de The Legend of Zelda la fecha de estreno es uno de los detalles que los fans esperan.

Sin embargo, los fans tendrán que esperar para el estreno de la película de The Legend of Zelda, ya que su fecha está marcada como 202X.

A lo que los conocedores apuntan que el estreno de la película The Legend of Zelda será entre 2026 y 2030, después la segunda película de Mario Bros.