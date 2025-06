El próximo gran proyecto de Nintendo no es un juego ni una consola, es la película de The Legend of Zelda live action, la cual fue retrasada recientemente.

Fue el propio Shigeru Miyamoto de Nintendo quien salió a anunciar que The Legend of Zelda live action cambiaba su fecha de estreno por algunas semanas.

¿Cuándo se estrena The Legend of Zelda live action?

De acuerdo con el comunicado de Nintendo y Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda live action se estrenará ahora el 7 de mayo de 2027.

Originalmente, The Legend of Zelda live action iba a llegar a cines de todo el mundo el 6 de marzo de 2027.

The Legend of Zelda live action se retrasa (Especial)

Hasta el momento, no se tienen muchos detalles de la producción de la película de The Legend of Zelda live action, salvo la mencionada fecha de estreno.

Además de que el director será Wes Ball; sin embargo, el elenco y la historia aún son desconocidos, algo que extraña a muchas personas.

Pues a dos años de su estreno, ya se deberían de tener los primeros detalles y la película tendría que estar en producción.

Zelda (Nintendo )

¿Por qué se retrasó The Legend of Zelda live action?

En el mismo comunicado de Nintendo sobre el retraso de The Legend of Zelda live action, Shigeru Miyamoto menciona que se debe a “razones de producción”.

Afirmando que se tomarán el tiempo extra para hacer de The Legend of Zelda live action “la mejor película posible”.

No obstante, algunos analistas señalan que la decisión tanto de Nintendo como de Sony de retrasar la película fue debido a Marvel.

Con el retraso de Avengers: Secret Wars de mayo a diciembre de 2027, Sony y Nintendo vieron la oportunidad de apropiarse de ese lugar.

Así que habrían decidido mover The Legend of Zelda live action a esa fecha, la cual es más atractiva en términos comerciales.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Con información de Nintendo